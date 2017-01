5 uudist, mida teada täna hommikul

Uuring: põlevkiviektoris võiks vähendada ettevõtjate maksukoormust

Värske Ernst & Youngi uuring vaatles põlevkiviressursi jaotuse ja tasustamise võimalustest. Eesmärk oli välja selgitada, milline peaks olema riigi sekkumine, et mõju Eesti majandusele järgmise paarikümne aasta jooksul oleks võimalikult positiivne.

Jõuti järeldusele: Põlevkivisektori hääbumise vältimiseks tuleks kõvasti leevendada ettevõtjate maksukoormust.

Sektoris on viimased aastad olnud rasked. Tööstust on mõjutanud raskekütteõli hindade langus, keskkonnanõuete karmistamine ja keskkonnatasude tõus, mis on pannud sektori jätkusuutlikkuse kahtluse alla. Tegemist on samas tähtsa riigitulu allikaga, energeetilise sõltumatuse kindlustaja ja ka olulise tööpakkujaga Ida-Virumaal.

Ernst & Youngi juhtivkonsultant Keiu Rõa sõnul selgus uuringust, et riiklik sekkumine põlevkivi tasustamisel peaks olema turuhindade suhtes võimalikult paindlik.

Samal teemal arutles Arp Mülleri "Reporteritund" Vikerraadios.

Riigikogus kaks eelnõu: rahvastikukriisi lahendamine ja erakonnaseadus

Riigikogus on täna esimesel lugemisel kaks eelnõu. Koalitsioonipartnerid soovivad moodustada riigikogu probleemkomisjoni rahvastikukriisi lahendamiseks. Komisjoni ülesanne oleks uurida Eesti ja ka välisriikide vastavaid riiklikke poliitikaid ning teha selle põhjal ettepanekuid olukorra parandamiseks.

Eelnõu algatajad märgivad seletuskirjas, et pärast iseseisvuse taastamist on Eesti rahvaarv pidevalt vähenenud ja komisjon peab märkama probleeme ja leidma olukorra muutmiseks lahendusi. Samuti kuulub komisjoni ülesannete hulka valitsuse sellekohase tegevuskava jälgimine, rahaliste vahendite kasutamise analüüsimine ja vastavate ettepanekute tegemine.

Vabaerakonna fraktsioon soovib aga muuta erakonnaseadust, et luua tõhus sanktsioon, mis takistaks erakondade eelarve miinusesse minekut ning võlgu tehtud valimiskampaaniaid. Eelnõu näeb ette, et kui erakonna netovara väärtus majandusaasta lõpu seisuga on kaks aastat järjest negatiivne, siis riigieelarvelise toetuse maksmine peatatakse kaheks aastaks.

Keskpäevaks selge: kas Suurbritannia peab Brexitiks parlamendi nõusoleku saama

Ülemkohus on saareriigi valitsuse õiguseid vaaginud möödunud aasta lõpust. Kohus kuulas valitsuse apellatsiooni detsembri alguses neli päeva järjest. Viimase seitsme aasta jooksul ei ole ülemkohus täies koosseisus võrdväärselt tähtsat asja arutanud, kuid küsimus - kas peaministril on õigus alustada Lissaboni leppe 50. artikli esitamisega lahkumisprotsessi ilma parlamendi nõusolekuta - on põhimõtteline ja piisavalt tähtis, et kõik 11 kohtunikku selle üle aru peaksid.

Briti parimad juristid tõid välja täpselt vastupidiseid argumente, kellel on juriidiline õigus muuta briti kodanike õigusi. Valitsuse vastase kampaania eestvedajaks on investeerimisfondi kaasomanik Gina Miller, kes saavutas novembris vahevõidu, kui kõrgem kohus leidis, et parlamendil on selles küsimuses ainuõigus. Ülemkohus peaks enne keskpäeva otsuse avalikustama, kuid selge on, et valitsusel on juba varuplaan olemas.

BBC kirjutas, et parlamendil on valmis 16 sõnaline eelnõu, mis parlamendi mõlema koja liikmetelt küsib luba 50. artiklit käivitada. Hääletusprotsess peab toimuma kiirkorras. Kuigi enamik alamkoja saadikuid toetas varem Euroopa Liitu jäämist, on Reutersi küsitluse põhjal enamik nüüd valmis valitsust toetama. Probleeme võib tekkida ülemkojas, kus konservatiividel pole enamust.

Kas Tartu maraton toimub? Hoitakse pöialt

Ehkki õues püsib endiselt kehv suusailm, saab seda, kas Tartu maraton toimub, öelda alles mõned päevad enne starti. Rahaliselt nulli jõudmiseks vajab maraton juurde ligi 1500 registreerijat.

Täna on pääsme Tartu maratonile soetanud 3500 suusasõpra. Ehkki maratoni täpne eelarve kujuneb välja vastavalt ilmaoludele ja päris täpselt ei tea seda keegi enne, kui viimane osaleja finisis, tõdeb Indrek Kelk, et omadega nulli jõudmiseks vajaks suusapäev 5000 osalejat.

Et eesootavaid lumeolusid täpselt ennustada ei saa, ei hakkaKlubi Tartu Maratoni juht Indrek Kelk ka kõiki maratonile kutsuma. Suurem tõenäosus on, et maraton toimub, kuid igal piletiostjal tuleb arvestada ka võimaliku riskiga.

Jaan Poska 151: kontsert Peterburi peakonsulaadis

Peterburi peakonsulaadis tähistatakse täna Eesti riigitegelase Jaan Poska 151. sünniaastapäeva näituse ja kontserdiga. Kontserdil esineb Jaan Poska suguvõsast pärit laulja Helin-Mari Arder koos kitarrist Teet Raikiga.

Näituse „Jaan Poska ja Tartu rahu" on koostanud Küllo Arjakas. See on valminud Eesti Ajalooarhiivi, Eesti Riigiarhiivi, Tallinna Linnaarhiivi, SA Jaan Poska Mälestusfondi, välisministeeriumi ja Eesti Rahvusraamatukogu koostöös.

Tänane ilm: sajune, kohati tuuline

Pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest lörtsi ja lund. Puhub loode -ja põhjatuul 7-10, rannikul ja saartel puhanguti 15 m/s, õhtul pöördub kirdesse ja nõrgeneb. Õhutemperatuur on

-1..+2, langeb päeva jooksul 0..-4°C-ni.

Allikas: Ilmateenistus