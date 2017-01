ERR-i raadiouudised läksid eetrisse uuest stuudiost

Nii läksid eetrisse ERRi raadiouudised 24. jaanuari keskpäeval uue uudistemaja verivärskest stuudiost. (Foto: ERR)

Otselülituse käigus on võimalik näha, kuidas keskpäevased uudised sünnivad ja milline näeb välja ERR-i raadiouudiste värskenduskuuri läbinud toimetus. Lisaks annavad ülevaate poliituudistest raadiouudiste peatoimetaja Indrek Kiisler ja ERR-i uudistejuht Urmet Kook.

Urmet Kook selgitas, kuidas ERR tagab oma uudistes usaldusväärsuse ning väldib tõepõhjata uudiste pääsemise avalikkusesse. Indrek Kiisler märkis, et tänapäeval on julge see ajakirjanik, kel on julgust oodata ja kontrollida, et siis veidi hiljem kuid täpse infoga eetrisse minna. Raadio-, tele- ja veebiuudiste koostöös on võimalik fakte paremini kontrollida, milleks ERRi uus uudistemaja loob head tingimused, kuna need kolm toimetust töötavad lähestikku koos.

Jätkuvalt sai kinnitust fakt, et inimene, kes tahab saada päeva olulisematest uudistest ülevaadet, võib igal hetkel vaadata ERRi portaali, kuulata päevauudiseid kokku võtvat "Päevakaja" kell 18.00 ning õhtul kell 21.00 "Aktuaalset kaamerat".

Vaata ka, kuidas Tartu raadioreporter Madis Hindre tänasesse saatesse loo ette valmistas!