Rumm: pikalt räägitud leppimist ei ole Reformierakonnas toimunud

Hanno Pevkur ja Kristen Michal Reformierakonna üldkogul. (Foto: Anna Aurelia Minev/ERR)

Reedesel Reformierakonna juhatuse koosolekul toimunu, kus uus esimees Hanno Pevkur vahetas häältega 7:6 välja erakonna peasekretäri Reimo Nebokati ja piirkondade arendusdivisjoni juhi Kalev Lillo, näitas, et leppimist ei ole toimunud ja erakond on jätkuvalt tugevalt polariseerunud, ütles üks Vikerraadio saate "Samost ja Rumm" saatejuhte Hannes Rumm.

Rumm rääkis, et juhatuse koosolekult oli selgelt näha kolm leeri: üks, kes toetab Pevkurit, teine, kes on igal juhul tema vastu, ükskõik, mida ta ka ei teeks, ning kolmas leer, kes ei pidanud Nebokati ja Lillo käitumist küll heaks, kuid ei pidanud ka nende väljavahetamist nii vähe aega enne kohalikke valimisi mõistlikuks.

"Ilmselt leppimine, millest on räägitud pikalt, ei ole toimunud, erakond on jätkuvalt tugevalt polariseerunud," nentis ta.

Samas ei ole Pevkur saanud Rummi hinnangul kindlat kontrolli erakonna üle, sest pole senini suutnud leida Reformierakonna riigikogu fraktsioonile aseesimeest.

"Praeguse seisuga ongi Reformierakonna fraktsioon aseesimeheta ja ka homseks fraktsiooni koosolekuks pole Pevkur suutnud leida uut kandidaati. Mis jällegi erakonna igapäevaelu seisukohast on täiesti tühine asi, aga näitab, et erakonna esimehel on erakonna juhtima hakkamisega - tõeliselt juhtima hakkamisega - suuri raskusi," lausus ta.

Teine saatejuht Anvar Samost märkis, et Pevkur tegi õigesti, et ei kaotanud initsiatiivi, mis tal erakonna esimeheks valituna oli, vaid läks kohe kesksemate küsimustega, milleks oli tema nägemuses keskkontori selge tegutsemine ühe erakonnatiiva huvides, juhatusse.

"Põhimõtteliselt ta saavutas, mis tahtis - peasekretär vahetatakse välja ja Lillo, kes on olnud mitteformaalne peasekretär, vahetatakse samuti välja," sõnas Samost.

Rummi hinnangul nõrgendab Pevkuri seisu erakonnajuhina kindlasti Kristen Michali käitumine. "Ta oli ilmselgelt kibestunud juba üldkogul, kus ta kaotas, ja tundub, et jätkab erakonnas põhimõttel "mida halvem Pevkurile, seda parem mulle". Kui nüüd kohe pärast valimistulemuste selgumist ütles Pevkur, et ole meie Tallinna valimiste esinumber, siis tekitab küsimusi, kas Michal selle rolli väljamängimisega ühel hetkel enam toime tuleb," lausus ta.

Rumm lisas, et kui Reformierakonna Tallinna piirkonnal ühel hetkel Michal esinumbriks tuleb kinnitada, võib tekkida olukord, kus öeldakse, et Michal oli küll tore piirkonnajuht, aga praegustes oludes vajatakse teistsugust ja usaldusväärset liidrit.