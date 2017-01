Jüri Ratase valitsus karmistas kabinetinõupidamiste korda

Jüri Ratase valitsuse istung. (Foto: Siim Lõvi /ERR)

Valitsuse istungite reeglid on juba ammu paigas, kuid nüüd kehtestati reeglistik ka kabinetinõupidamistele ning muudatuse põhjuseid on nähtud nii infolekete vältimises kui ka ministrite kompetentsuse parandamises.

Kui varem on valitsuse kabinetinõupidamised erinevalt valitsuse istungitest toimunud suhteliselt vabas vormis, siis peaminister Jüri Ratase juhtimise all on alates selle aasta algusest ka kabinetinõupidamistele kehtestatud rangemad reeglid – mis asjaoludel ametnikud ja valdkonna eksperdid neil osaleda saavad, kirjutab Eesti Päevaleht.

Läinud nädala neljapäeval pidas kodanikuühiskonna aastapreemiate jagamisel kõne suhtekorraldaja ja kunagise peaministri Juhan Partsi nõunik Andreas Kaju, kes ütles, et mõistab täielikult Jüri Ratase valitsuse otsust, et kabinetiistungitel ei osale ametnikud, sest valitsus peab saama võimaluse arutada asju avalikku arvamust kartmata.

"Veel eelmisegi valitsuse puhul oli tavaks, et ministrid pidid tegelema küsimusega, kes lekitas järgmise päeva kabinetiistungi materjalid või refereeris eilse istungi sõnavõtte," märkis Kaju.

Peaministri büroo juhataja Tanel Kiik seevastu ütles, et iga eelnõu, seaduse või määrusega tegeleb alati suur hulk inimesi ja kabinetinõupidamiste arutelu lekkimine pole kindlasti midagi sellist, mida peab kartma.

"Nii mina kui ka peaminister Ratas oleme veendunud, et ametnikud teevad tööd lojaalselt riigile ja ministeeriumile. Meie valitsuse ajal pole kabinetinõupidamiste aruteludel lekkimisi ette tulnud. Võin seda kinnitada," ütles Kiik.

Alates aasta algusest on kehtestatud kabinetinõupidamiste reeglistik, mille kohaselt ametnikud ja nõunikud osalevad koosolekul vajadust mööda.

"See on lähenemise küsimus, kas lasta kabinetinõupidamisel kujuneda isevoolu teed või leppida reeglid kokku. Vastavalt ministrite ettepanekutele on ka praegu kabinetinõupidamistel käinud erinevaid ametnikke ja seda vastavalt vajadusele. Näiteks kui on arutamisel detailimahukad või keerulisemad teemad, kus ministrid ei jõua end üksikasjadeni kurssi viia, siis on arusaadav, et minister kutsub ka vastava valdkonna spetsialisti kaasa. Aga kui vastutaval ministril on endal täielik ülevaade, siis ministrid peavad arutelu omavahel," selgitas Kiik.

Muudatus puudutab ainult ametnikke ja eksperte, keda ministrid soovivad nõupidamisele kaasa võtta ning kabinetinõupidamisel osalevad endiselt riigisekretär ning valitsuse kommunikatsioonibüroo, riigikantselei strateegiabüroo ja peaministri büroo esindajad ning ka istungiosakonna ametnikud, kes vastutavad valitsuse istungite ja kabinetinõupidamiste tehnilise korralduse eest, teevad vajalikke märkmeid ja koordineerivad ettekandjate esinemisi.

Ratase valitsuse uue praktika rakendamise puhul on viidatud, et ametnike nõupidamistel osalemist reguleeriti ka seetõttu, et survestada ministreid end rohkem oma valdkonna peensustega kurssi viima ning et nad ei toetuks oma valdkonna poliitikat põhjendades liialt ametnikele ja ekspertidele.

Samuti mainitakse, et kabinetinõupidamisel osalejate arvu piiramisega vähendatakse ohtu, et jutud ja näited ühe või teise inimese ebakompetentsusest võiksid jõuda väljapoole koosolekuruumi.

Nüüdsest tuleb ministritel esmaspäevaks peaminister Ratasele teada anda, kas kabinetinõupidamisele soovitakse kaasata ka ametnikke või teisi ettekandjaid.

IRL-i esimehe, kaitseministri Margus Tsahkna sõnul arutati uus töökorraldus koalitsioonipartnerite esimeeste vahel enne läbi ja tema arvates on see ennast juba praegu hästi õigustanud.