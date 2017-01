5 uudist, mida teada täna hommikul

(Foto: ERR)

Rail Balticu projekt saab järgmised tähtsad allkirjad

Eesti, Läti ja Leedu peaministrid allkirjastavad tänasel kohtumisel riikidevahelise Rail Balticu kokkuleppe. Kokkulepe reguleerib ehitatava taristu, selle aluse maa omandiküsimused ning ehitamise rahastamise tingimused.

Projekti maksumuseks hinnatakse viis miljardit eurot. Esialgse ajakava kohaselt peaks raudtee valmis saama aastatel 2024-2025. Eesti kodanikeühenduste ja vabakonna liikmed algatasid allkirjade kogumise Rail Balticu rajamise vastu. Nende hinnangul tugineb uus raudteetrass puudulikele uuringutele ning selle realiseerimist surutakse läbi teadlaste, inseneride ja keskkonnaühenduste seisukohti arvestamata. Viie päevaga digiallkirjastas petitsiooni üle 3000 inimese. Pöördumine antakse täna peaministrile üle.

Maapõue strateegia: selguvad põlevkivinduse järgmise 30 aasta plaanid

Keskkonnaministeerium tutvustab täna huvigruppidele Maapõue strateegiakava, millega pannakse paika maapõue uurimise ja kasutamise, sh kaevandamise planeerimise põhimõtted 30-ks aastaks.

Keskkonnaühendused on olnud kriitilised dokumendiga tutvumiseks jäetud lühikese aja suhtes, mis seaduses ette nähtud nelja nädala asemel oli vaid kaks nädalat. Maapõuepoliitika alused on raamiks edasistele arengukavadele ja õigusaktidele, käsitledes muuhulgas seda, kuidas plaanitakse edaspidi maavarasid, sealhulgas ka näiteks fosforiiti uurida, kuidas eraettevõtted võiksid sellesse investeerida ning kuidas peaks riik maapõue kasutamisest tulu saama. Dokument on riigikogule kavas esitada märtsis.

Mis saab maavalitsuste töötajatest ja ülesannetest?

Tulevast aastat pole Eestis enam maavalitsusi, mis tähendab, et hulk spetsialiste jääb tööta.

Maavalitsuste ülesanded ühitranspordi korraldamisel peaks majandus-ja taristuminister Kadri Simsoni sõnul üle võtma ühistranspordikeskused. Praegu on sellised keskused 15-st maakonnas neljas.

Tuleva aasta jaanuaris sisenevad tööturule tööotsijana lisaks ühinevate omavalitsuste kantseleides tööta jäänud inimestele ka mitusada maavalitsuste töötajat. Ida-Viru maavalitsuses ootab koondamine ees rohkem kui 30 inimest.

Saabuvad USA armee tankid

USA armee tankid saabuvad sel nädalal Balti riikidesse.

Tegemist on juba president Barack Obama valitsusajal vastu võetud otsuse rakendamisega, mille eesmärk on näidata Venemaa piiri ääres asuvatele liitlastele, et Washington on nende kaitsmisele pühendunud.

Eile peeti Poola põhjaosas USA ja Poola ühised õppused ning osa õppusel osalenud Abrams tankidest jõuavad peagi Leetu, Lätti ja Eestisse. Ameeriklased on siin seni kuni kevadel saabuvad kohale Varssavi tippkohtumise ajal kokku lepitud NATO pataljonid.

"Välisilm": USA taandumine Vaikse ookeani kaubandusleppest kõneleb ajastu muutustest

Vaikse ookeani ülene kaubanduslepe ehk TPP pidi suurendama USA mõjuvõimu Aasias, kuid värske president Donald Trump allkirjastas juba esimesel tööpäeval käskkirja, millega tõmbas TPP-le vee peale. Analüütikute sõnul oli tegu olulise märgiga, mis kõneleb ajastu muutustest.

Läbirääkimisi vedas USA, kuid aegamööda süvenes nii vasak- kui paremtiiva poliitikute seas vastuseis leppe sõlmimisele, vahendas "Välisilm".

Washington Posti ajakirjanik Ishaan Tharoor nimetas TPP puhul oluliseks, et tegu oli USA initsiatiiviga.

Enamasti pilves ilm. Kohati sajab vähest lund ja lörtsi, rannikul ka vihma. Paiguti on udu. Puhub lääne- ja edelatuul 3-9, põhjarannikul puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on -3..+1°C.

Allikas: Ilmateenistus