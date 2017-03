Ülle Madise ja Urmas Reinsalu (Foto: Postimees/Scanpix)

Lobjakas märkis, et õiguskantsler Ülle Madise on väga valuliselt reageerinud justiitsministeeriumi eelnõule, millega tahetakse anda inimestele õigus pöörduda oma põhiseaduslike õiguste kaitseks riigikohtusse otse.

"Õiguskantsler on ametlikus vastuses öelnud, et justiitsministeeriumi analüüs on puudulik, see on lausa paheliselt vale või eksitav kohati tahtlikult või tahtmatult. Madise sõnul pole Eesti kohtusüsteemis lünka, mida oleks vaja sellisel viisil täita või lahendada ja Reinsalu plaan rikuks Eesti kohtuvõimu tasakaalu teiste võimuharudega," nentis Lobjakas.

Lobjaka sõnul on Madise hinnang eelnõule väga karm. "Kui see ei ole konstitutsiooniline kriis, siis ma ei tea, mis veel oleks, justiitsminister versus õiguskantsler või jumal hoidku kui tegemist oleks argipäeva nägelusega," arvas Lobjakas.

Äripäeva ajakirjanikust saatejuht Harry Tuul leidis seevastu, et tegemist ei ole kriisiga, sest õiguskantsleri roll ongi selles küsimuses vastu hakata Reinsalule või justiitsministeeriumile.

"Mulle tundub, et justiitsministeeriumis on selline tüüpiline Eesti asja ajamine, kus tahetakse kõik lahendused, kõik probleemid seadusesse väga selgelt kirja panna," nentis Tuul.

"Ülle Madise sõnad, mis on öeldud dokumendi kohta, millel on justiitsministri allkiri ning kui tõesti on tõsi või pädeb Madise analüüs, et tegemist on pahelise, eksitava dokumendiga, siis minu arvates tekib küsimus, kas selline justiitsminister saab üldse jätkata," märkis Lobjakas.

Lobjaka sõnul on autoriteetsemat või kõrgematasemelist kriitikat justiitsministrile raske ette kujutada.

Tuul meenutas, et selliseid näited on veel.

"Reinsalu tõi mõned nädalad tagasi plaani, kus ta tahtis automaatselt kõik liiklusrikkujad kohtuotsuseta vangi saata. Viimasel ajal sealt kipuvadki tulema üsna pöördelised otsused," väitis Tuul.

Justiitsministeeriumi kavandatav seadusemuudatus, mis võimaldaks inimestel kaitsta põhiseaduslikke õigus otse riigikohtus, on õiguskantsler Ülle Madise hinnangul arusaamatu ning ohustab õiguskorda ja demokraatiat.

Justiitsminister Reinsalu saatis märtsi alguses kooskõlastusringile eelnõu väljatöötamise kavatsuse, et Eestis oleks seadusega tagatud õigus kaitsta oma põhiseaduses tagatud vabadusi otse riigikohtus.