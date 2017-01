Rahvusarhiivi uus maja avab uksed tuleval nädalal

Rahvusarhiiv on päris oma maja saamist oodanud arhiivi loomisest peale. Tartus asuva rahvusarhiivi uus hoone Noora on nüüd lõplikult valmis saanud ja avab külastajatele uksed juba tuleval nädalal.

Juba siis, kui rahvusarhiiv 1920. aastal loodi, oli teada, et hooned kuhu esialgu kolitakse, jäävad ajutiseks lahenduseks. Oma maja saamine venis kokku pea 100 aastat, kuid tänaseks on rahvusarhiivi uus maja Noora püsti pandud, sisustatud ja töövalmis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Esiteks pakub ta senisest paremaid ehk siis nõuetekohaseid säilitustingimusi Eesti kirjalikule mälule ehk siis ajaloolistele dokumentidele. Ja mis puudutab arhiiviuurijaid, siis saab öelda, et ka uurimistingimused, kasutajate tingimused siin uues majas on parimad üldse, mis meil siin Eestis on olnud," rääkis riigiarhivaar Priit Pirsko.

Rahvusarhiivis on kokku rohkem kui üheksa miljonit säilikut. Arhivaarid ise mõõdavad koguseid riiulimeetrites ja kui kõik säilikud püstiselt üksteise kõrvale laduda, ulatuks nende rivi Tartust Viljandisse.

Ka uurijaid, kes nende säilikutega uues majas tegelema saavad hakata, on palju.

"Meil on ikkagi tuhandeid inimesi, uurijaid, kes on nö pidevad uurijad, meie sellised püsikliendid ja loomulikult selliseid juhuslikke külastuskäike on igal aastal rohkem kui miljon ja rohkem kui sajast riigist," märkis Pirsko.

Enne uue maja valmimist oli rahvusarhiivi üks suuri muresid ebapiisav paberdokumentide vastuvõtuvõimekus. Kui uus maja avatud saab, on see üks arhivaaride esimesi ülesandeid.

Noora avab kõigile huvilistele uksed tuleva nädala kolmapäeval, kui tuuakse välja ka Tartu rahulepingu originaal. Igapäevane uurimistöö saab Nooras alata nädala pärast.