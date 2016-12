Jõulujumalateenistus Sutlepa kabelis Vabaõhumuuseumis kogub populaarsust

Jõulud hakkavad selleks aastaks läbi saama. Ometi on päris palju neid, kes igal aastal ootavad just teise jõulupüha jumalateenistust, et minna Rocca al Mare Vabaõhumuuseumi Sutlepa kabelisse.

17. sajandist pärineva rannarootsi kabelis on jumalateenistusi peetud varsti juba 30 aastat. Oma kogudust seal pole, kuid need, kes seal käivad, on enamasti ühed ja samad. Ja aasta-aastalt tuleb rahvast juurde.

Vaata lähemalt "Aktuaalse kaamera" videost.