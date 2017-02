Sooglemäe keskuse loomise taga on kümme omavalitsust

Mulkide ajalugu, kultuuri ja arengut koondava keskuse loomine Valgamaa piirile Sooglemäele on reaalsem kui kunagi varem. Kõik praegused kümme Mulgimaa omavalitsust nõustusid garanteerima projekti omaosalust. Erandina on Viljandi vald nõus panustama kavandatust väiksemas mahus.

Peagi kuulutatakse välja ka rahvusvaheline arhitektuurikonkurss, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Sooglemäele kunagissse Mulgi talukohta kavandatakse maailmas ainulaadset Mulgi elamuskeskust juba ligi kümme aastat. Ühe projekti on EAS tagasi lükanud, nüüd proovitakse uutmoodi ja uuesti. Keskus kujuneks Mulgi identiteedi hoidjaks ja arendajaks, aga ka mulkide ühendajaks.

Mulk, kirjanik ja semiootik Valdur Mikite ütles, et unikaalse iva võiks keskusele anda just Mulgi mütoloogia. "Palju on räägitud looduslikest pühapaikadest, kuid Lõuna-Eesti teema on ju enamgi veel hingeaed või ahikotus, mis on just talu ligidal. See võiks kindlasti siin välja paista. Ja kindlasti ka Kalevipoja mütoloogia. Teame, et vetevaimude soojagamise lugu on siitsamast, Taagepera servast Ikepera rabast pärit," rääkis Mikita.

Praegu Mulgimaa moodustavad kümme omavalitsust on Sooglemäe keskuse loomisel olnud väga üksmeelsed. Vaid Viljandi vald, millest osa on Mulgimaa ja osa mitte, ei pea volikogu esimehe Hellar Mutle sõnul naabermaakonda investeerimist mõttekaks. Väiksema osaga panustatakse siiski. Pärast selle aasta valimisi jääb Mulgimaale alles kolm suurt omavalitsust, kuid praeguste volikogude garantii kandub neile üle ja keskus tehakse valmis.



Viljandimaa omavalitsuste liidu esimees,Tarvastu vallavanem Alar Karu sõnul on omavalitsusjuhtide mõttelaad ammu muutunud. "Pole enam mõne valla piir nii oluline, vaid võetakse Mulgimaad kui üht tervikut," sõnas ta.

Et Sooglemäe asub Taagepera lossi lähedal, käib siin piirkonna juba praegu palju turiste.

Konsultant Mihkel Laan ütles, et suures pildis on Eesti piisavalt väike, et mõelda ka oma äärealade peale. "Võiksime oma äärealade peale ka selliselt mõelda, et igas kandis oleks oma unikaalsus olemas ja eksponeeritud."

Arhitektuurikonkurss peaks andma keskusele ka rahvusvahelise vaate. Sooglemäe ei kujune talumuuseumiks, vaid paigaks, mis pakub teadmisi, seiklusi ja ideid.