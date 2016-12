Uudistepäeva kokkuvõte 21. detsembril

Head kolmapäeva lõppu! Siin on valik uudistest, mis tänasele päevale tooni andsid.

Saksamaa politsei teatel on nad saanud esmaspäevaõhtuse Berliini veokirünnaku kohta rohkem kui 500 vihjet, mida kõiki analüüsitakse. Teisipäeval lasti prokuratuuri loal vabadusse esialgu kinni peetud pakistanlasest varjupaigataotleja, sest võimud jõudsid lõplikult veendumusele, et tegu pole isikuga, kes Berliini jõuluturul inimesi veokiga rammis. See omakorda tähendab, et rünnaku sooritaja on endiselt jooksus ning terrorioht seega endiselt väga kõrge.

Ukraina sõjavägi tungis Donbassis Svitlodarski kaarel vastupealetungi käigus edasi, hõivates uusi positsioone, teatas julgeolekunõukogu sekretär Oleksandr Turtšõnov kolmapäeval.

Donetski oblastis Svitlodarski kaarel on sõjategevus käinud alates nädalavahetusest ja sissid on kasutanud Ukraina positsioonide tulistamisel ennenägematul määral raskesuurtükke ja -miinipildujaid.

Turtšõnov märkis, et Ukraina vägede positsioone tulistatakse neljandat päeva Minski lepetega keelatud suurtükkidest ja raskemiinipildujatest. "Meie Svitlodarski kaarel asuvate positsioonide pihta tulistatud mürskude ja miinide hulgaga on püstitatud omalaadne rekord, rohkem kui 800 ööpäevas," tõdes ta.

Soome välisminister Timo Soini kritiseeris kolmapäeval parlamendis peetud kõnes Venemaad Euroopa julgeoleku õõnestamise eest. Soini hinnangul peitub ka pingelise olukorra lahendamise võti Moskvas.

"Euroopa julgeolekusituatsiooni pingestumise tekitajaks on Venemaa tegevus. See pinge avaldab tuntavat mõju ka Läänemere regioonile," vahendas Helsingin Sanomat välisministri sõnu.

Soini arvates on parlamendi välisasjade komisjon nentinud välis- ja julgeolekupoliitika aruande puhul tabavalt, et "pinge Läänemere regioonis ei sõltu sealsetest teguritest".

Välisminister toonitas muuhulgas, et pingete suurenemise põhjuseks pole ka NATO poolt oma liikmesriikide toetamiseks astutud sammud. Samuti polevat NATO sammud Soini hinnangul võrreldavad Venemaa tegevusega.

"Me ei ole olukorras, kus justkui mõlemad osapooled oleksid natuke süüdi. Võtmed pingete maandamiseks asuvad Moskvas," nentis Soome välisminister.

Eesti Naiste Varjupaikade Liidu (ENVL) kinnitusel lõpetavad uuest aastast väidetava alarahastuse tõttu Järvamaa, Jõgevamaa, Läänemaa ja Hiiumaa, Raplamaa, Valgamaa, Viljandimaa, Lääne-Virumaa ning Võrumaa naiste tugikeskused oma tegevuse.

Eesti Naiste Varjupaikade Liit süüdistab olukorras sotsiaalministeeriumi, mis on vähendanud väiksema elanike arvuga maakondades teenuste rahastust ligi poole võrra.

Liidu väitel pole rahapuudusel reaalselt võimalik pakkuda täies mahus ohvriabi, mis sisaldaks nii majutust kui ohvritele vajalikku psühholoogilist ja juriidilist nõustamist.

"Muidugi on kahju aastatega ülesehitatut ja praeguseks hästitoimivat süsteemi lasta kokku kukkuda, kuid oleme kaalunud seda tõesti iga nurga alt ning hetkel antud tingimustes muud võimalust ei näe," ütles ENVL-i juhatuse liige, Viljandimaa Naiste Tugikeskuse juhataja Marju Tuoppi.

Ametist lahkuv USA president Barack Obama keelustas jäädavalt nafta ja gaasi puurimise suurel osal USA-le kuuluvatest vetest.

Obama selgitas, et piirkonnad Põhja-Jäämeres ja Atlandi ookeanites peavad jääma tulevastest rendileandmistest puutumata, vahendas BBC.

Seda sammu nähakse kui katset kaitsta piirkonda enne, kui Obama jaanuaris ametist lahkub.

Kanada tegi sarnase otsuse oma Arktika ookeani vete kohta, selgus Washingtoniga tehtud ühisteatest.

Valge Maja teatas, et otsus tehti "tugeva, jätkusuutliku ja elujõulise Arktika majanduse ja ökosüsteemi heaks", tuues keelu põhjuseks kohalikud kultuurilised vajadused, mured looduse pärast ja regiooni haavatavuse võimalike naftareostuste korral.

Veebruaris jõuab kätte taotlusvoor, millega suured piimandusühistud saavad küsida riigilt tuge uue, ekspordile orienteeritud piimatööstuse rajamiseks. Kuna nõuded taotlejatele on kõrged, käivad preagu kibekiired ettevalmistused nõuetele vastavate ühistute kokkusaamiseks, mistõttu täpseid plaane ei taha keegi veel avaldada.

Piimanduses pigistab king juba aastaid kõvasti: jaekauplused ja piimatööstused riisuvad piimatootjate arvelt selle vähesegi koore, mis tekib, nii et tõelisele väärtuse loojale - tootjale - jääb enamasti üksnes rõõm lehmapidamisest, sest piimatootmine on pikalt kahjumlik olnud. Ka tööstused suruvad hindu jaeturu ja tootmise tihedas konkurentsis üha alla, nii et nendegi koor on vahepeal väga lahja olnud. Ehkki sügisest on piima kokkuostuhinnad pisut tõusnud, on äraspidine olukord, mis tootjaid ei rahulda, kestnud tegelikult juba aastaid. Nõnda ongi toorpiim pigem sentide eest välismaale maha müüdud kui Eesti töötlejatega puid ja maid jagatud - piima kui kiiresti rikneva kaubaga ei saa pikalt mõtlema jääda ning pigem müüakse sinna, kust piskugi kindla peale kätte saab.

Sotsiaalkeskkonnas Facebook loodi novembri lõpus leht nimega Pauku ei tee, mille eesmärk on teavitada inimesi, et juhuslik paugutamine häirib inimesi ja tekitab loomades ning lindudes stressi. Algatus on osa laiemast plaanist ärgitada valitsust karmistama ilutulestike müügi ja kasutamisega seotud piiranguid, mida seaduse muutmise eelnõu praegu ette ei näe, sest need ei pruugi tuua oodatud kasu, kuna paugutajad sageli ei taju, et nad seadust rikuvad.

Pilves selgimistega ilm. Kohati võib veidi sadada. Puhub edelatuul 5-12, saartel ja rannikul puhanguti 15-17 m/s, pärastlõunal lühiajaliselt nõrgeneb. Õhutemperatuur on +1..+5°C.

Ja lõpetuseks pisut nuputamist: kui hästi tunned mobiiltelefonide evolutsiooni?

Teadussaade "Heureka" pani kokku mängu, kus teadmisi testida saab. Tuleb klõpsata pildile, millel võiks olla aastaarvuga kokkusobiv telefon.