Jürgen Ligi: Kaja Kallas ei kuulu sisuliselt erakonda

Jürgen Ligi. (Foto: Postimees/Scanpix)

Saatejuht Mirko Ojakivi küsis Ligilt, kas Reformierakond on nüüd üksmeelsem kui Taavi Rõivase esimeheks oleku viimastel kuudel. Ojakivi viitas selle nädala Eesti Ekspressis ilmunud Kaja Kallase intervjuule, kus viimane ütles, et erakonnas on veel rahulolematuid.

"Kaja Kallas ei kuulu sisuliselt erakonda. Ta ilmub ekraanile ja kogu argument on tema pilt, eksole. Ta tegelikult ei näe, mis need suhted on. See on kahju, et kolme-nelja poliitiku kogu sõnum on erakonna siseelu kommenteerimine, mitte ideed ega vaidlused oponentidega," ütles Ligi.

Ligi sõnul mindi liiale ka peasekretär Reimo Nebokati ja piirkondade arendusjuhi Kalev Lillo ametist vabastamisel.

"Kindlasti tehti neile liiga. See, mis neile ette heideti, olid valesüüdistused. Ma saan aru, et mainekujunduslikult võis olla otsus kasulik, aga inimlikult oli see vale," lausus Ligi.