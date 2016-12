Uudistepäeva kokkuvõte 27. detsembril

Head tööpäeva lõppu! 2016. aasta viimane teisipäev kujunes selliseks: Eestit külastas USA senaator John McCain, Yana Toom aga külastab Süüriat. Tallinna Sadamat külastas sel aastal lausa 10 miljonit inimest. Jõule jäävad meenutama eestlaste tervitused üle maailma ja Klassikaraadio kuulajate valitud lemmikjõululaulud.

Eestis visiidil viibiv USA senaator John McCain ütles Tallinnas toimunud pressikonverentsil, et Balti riigid ei pea seoses võimuvahetusega USA-s midagi kartma ning sidemed Washingtoni ja NATO liitlaste vahel jäävad endiselt tugevateks. Lisaks lubas ta koos oma kolleegidega viia Washingtoni tagasi sõnumi, et USA sõjaline kohalolek peab igal juhul jätkuma.

"Lähen koos Yana Toomiga sündmuste keskpunkti - Süüriasse. Yana polnud üldse nõus, et ma sellest praegu kirjutan, sest ta ei tahtnud oma emale rääkida sellest reisist, aga ma ikkagi veensin teda, et pole vaja üritada naasklit kotis hoida," teatas sotsiaaldemokraatlikku erakonda kuuluv Hvostov teisipäeva ennelõunal Facebookis.

Pärnu linn tegi veebruaris ettepaneku ühinemisläbirääkimisteks 13 omavalitsusele, kuid ühineda õnnestus Audru ja Paikuse valdadega ning sellest tekib 51 000 elanikuga omavalitsus.

Teisipäeval saabus Eckerö Line'i laeval Finlandia Tallinna Sadama kümnemiljones reisija, kelleks osutus Kairit Pootsmann. Pootsmann veetis oma jõulud Soomes ja tuli pühade jätkuks kodumaale Eestisse.

Venemaa kaitseministeeriumi kinnitusel leiti lennuki must kast teisipäeva varahommikul rannikust 1,6 kilomeetri kaugusel 17 meetri sügavuselt merest, vahendas TASS.

Venemaa kaitseministeeriumile kuulunud 1983. aastal valminud Tu-154 kukkus pühapäeva hommikul pärast õhkutõusmist Sotši lennuväljalt Musta merre. Lennuki pardal oli 84 reisijat ja kaheksa meeskonnaliiget, kes hukkusid.

''Viirustel endil on reeglina väga vähe geene, näiteks HI-viirusel ainult üheksa. Inimestel seevastu 20—25 tuhat. Mõnes mõttes kasutavad viirused inimeste rakke enda paljundamiseks osavalt ära ja lasevad neil musta töö ära teha,'' selgitas Tim Wang, ajakirjas Nature ilmunud uurimuse esimene autor ERR Novaatorile.

Sel aastal läksid tervitused kodustele teele Kambodžast, Inglismaalt, Taist, Kanadast, Malist, Hiinast, Jamaicalt, Liibanonist, Rootsist, Costa Ricast, Hollandist, Prantsusmaalt, Austriast, Austraaliast, Itaaliast, Hispaaniast, Uus-Meremaalt, Dominikaani Vabariigist, Portugalist, Katarist.

Samuti pani ETV kokku loo, kuhu koondas mööduva aasta menukamad videod.

Klassikaraadio aga vaatab jõuludele tagasi eestlaste lemmikjõululaulu küsitluse kokkuvõttega. Võitis "Püha öö", aga pakuti välja veel üle saja lemmiku.

Aasta meessportlane, naissportlane, võistkond ja treener selguvad rahva, spordiajakirjanike ja spordiorganisatsioonide hääletustulemuste liitmisel. Spordiorganisatsioone osales aasta parimate valimisel 63 ja spordiajakirjanikke 44, rahvahääletusel anti oma soosikute poolt rekordiliselt ligi 106 000 häält. Hääletustulemuste põhjal on nominendid järgmised (tähestikulises järjekorras):

Aasta meessportlane 2016: Gerd Kanter, Ragnar Klavan, Martin Kupper, Rasmus Mägi

Aasta naissportlane 2016: Ksenija Balta, Irina Embrich, Anett Kontaveit, Kelly Sildaru

Aasta võistkond 2016: autoralli meeskond Ott Tänak ja Raigo Mõlder, sõudmise neljapaat, vehklemise epeenaiskond, võrkpalli rahvusmeeskond

Aasta treener 2016: Gheorghe Cretu, Matti Killing, Tõnis Sildaru, Aleksander Tammert

"Kui on selline edu ees, siis niimoodi need asjad lähevad. Sellest on teine osa tehtud ja nagu ma aru saan, on õigused ostetud, hakkame meiegi suvel tegema," paljastas näitleja Ago Anderson "Vikerhommikus". Ta lisas, et käsikirja ta veel lugenud ei ole, kuid Taanist pärit originaalteksti kallal kõpitseb taas Martin Algus. "Ma vihjeks võin öelda, et on toredaid üritusi nagu pulmad ja matused, kus võib igasuguseid olukordi ette tulla," rääkis Anderson.

Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ennelõunal on kohati lume- ja lörtsihooge. Puhub loode- ja põhjatuul 7-12, puhanguti 17, rannikul kuni 20 m/s, pärastlõunal nõrgeneb järk-järgult. Õhutemperatuur on -2..+2°C, pärastlõunal langeb.