Alar Karis ei pea sisekaitseakadeemia kolimist otstarbekaks

Alar Karis riigikogus. (Foto: riigikogu.)

Karis märkis, et riigikontroll on sisekaitseakadeemia teemal saatnud valitsusele mitu kirja, kus on juhtinud tähelepanu riskidele, mis mõjutavad hariduse kvaliteeti ja riigile tekkida võivat kahju.

"Asusin juba 2013. aastal seisukohale, et Sisekaitseakadeemia Ida-Virumaale viimine pole otstarbekas. Olen samal seisukohal ka täna – seni tehtud otsuseid ja praeguseks teada olevaid asjakohaseid mõjuanalüüse ja -hinnanguid arvesse võttes ei ole sisekaitseakadeemia Ida-Virumaale viimine otstarbekas. Vastupidi – see on mõttetu, ülikallis, seab vastutustundetult ohtu siseturvalisuskoolituse kvaliteedi ja sisaldab olulisi julgeolekriske," leidis riigikontrolör.

"Teatud riskid on spetsiifilised ja nende avalik käsitlemine pole minu töö. Vastav asutus on oma hinnangu andnud, riigikontrolörina olen selle dokumendiga tutvunud ning ühinen nende järeldustega," lisas ta.

"Risk, et sisekaitseakadeemia ei suuda Narva sundviimise järel jätkata innovaatilise ja rahvusvaheliselt tunnustatud õppe-, teadus- ja arenduskeskusena, on minu hinnangul väga suur. On oht kaotada kvalifitseeritud õppejõudkond ja seeläbi oluliselt kahjustada Eesti siseturvalisuse kaitsel seisvate asutuste võimalusi saada endale tulevikus tööle hästi väljaõpetatud inimesi," märkis riigikontrollör.

"Ma ei näe, et sedavõrd kalli ja tundliku haridusasutuse viimine Ida-Virumaale oleks otstarbekas lahendus riigi käsutuses olevate regionaalpoliitiliste meetmete kõrval," sõnas Karis.

"Millisel moel mõjutab planeeritav kolimine Sisekaitseakadeemias antava hariduse kvaliteeti, õpilaskoha maksumust ja kõrgharidusstrateegia eesmärkide täitmist? Millised eeldatavad kulutused kaasnevad sisekaitseakadeemia uute hoonete ehitamisega ja sellele järgneva ekspluatatsiooniga? Mida tähendavad sellised kulutused riigieelarve strateegia jaoks ning kas teile on selge, millistest taiendavatest tuluallikatest kavatseb valitsus seda projekti rahastada?," seisis Vabaerakonna esitatud arupärimises.

Justiitsministeerium peab sisekaitseakadeemia üleviimise kulude hinnangut ülepaisutatuks ning on valmis kooli ümberkolimist ise mõistlike kuludega korraldama. Justiitsministeeriumi hinnangul nõuabki just julgeolekuolukord riigi tugevamat kohalolu Ida-Virumaal.

Sisekaitseakadeemia üleviimise alginvesteering ei erine oluliselt kooli peahoone Tallinnasse jätmise ja Narva üksnes praktikabaasi rajamise maksumusest. Mõlema variandi täiendav investeeringukulu on vahemikus 3-5 miljonit eurot. Kooli üleviimisel lisandub püsikulu õppejõududele regioonitasu maksmiseks, mille suurus sõltub motivatsioonpaketi täpsest koosseisust, teatas ministeeriumi pressiesindaja.

Justiitsministeeriumi sõnul on sisekaitseakadeemia Ida-Virumaal oluline riigi kohaoleku sümbol, mis julgustab ettevõtjaid ja spetsialiste Ida-Virumaale minema.

Kahtlemata avaldab eestlaste osakaalu suurenemine kohalikus kogukonnas positiivset mõju nii integratsioonile kui ka riigiasutuste usaldusväärsuse kasvule, seisis teates.

Justiitsministeeriumi arvutused sisaldavad uue õppehoone ja selle juurde kuuluva taristu ja ühiselamu loomist. Politsei kiirreageerijate vajadused saab lahendada Tallinna vangla kõrvale juba rajatavate politseihoonetega. Samuti sisaldab arvutus kooli rajamiseks vajaliku krundi soetamist Narva linnas.

Justiitsministeeriumi analüüs näitab, et Siseministeeriumi hinnangu aluseks võetud arvutused Sisekaitseakadeemia Narva kolimise maksumuse osas on ülepaisutatud ja sisaldavad ebavajalikke kulutusi. Näiteks ei ole vajalik rajada ujulat, sest selleks saab kasutada ühte kolmest Narva koolibasseinist, mille renoveerimist võiks riik toetada. Kui Siseministeerium planeeris ühiselamusse 720 kohta, siis justiitsministeerium on arvutustes lähtunud optimaalsest vajadusest, mis on 600 kohta. See on oluline erinevus, mis mõjutab näiteks juba ühiselamu rajamise maksumust.

Lisaks ei pea justiitsministeerium mõistlikuks mõtteks hirmutada sellega, nagu hakkaks Narva kolimise järel Sisekaitseakadeemia õppejõud ja kadetid äkki välisriikide eriteenistuste heaks töötama. Kindlasti ei ole kolimisel plaanis lõdvendada personali ja õppurite taustakontrolli. Sisekaitseakadeemias õpivad ja töötavad nii praegu kui ka tulevikus riigile lojaalsed inimesed.