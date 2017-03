OTSE riigikogust: Alar Karis ei pea sisekaitseakadeemia kolimist otstarbekaks

Alar Karis riigikogus. (Foto: riigikogu.)

Riigikogu infotunnis vastab riigikontrolör Alar Karis arupärimistele sisekaitseakadeemia Narva kolimise kohta. Karis ütles enne arupärimistele vastamist, et selle idee näol näib olevate kinnisideega. Karise hinnangul ei ole sisekaitseakadeemia Ida-Virumaale kolimine otstarbekas ja ta nimetas seda lausa mõttetuks, kalliks ja isegi ohuks julgeolekule.

Karis märkis, et riigikontroll on sisekaitseakadeemia teemal saatnud valitsusele mitu kirja, kus on juhtinud tähelepanu riskidele, mis mõjutavad hariduse kvaliteeti ja riigile tekkida võivat kahju.

"Asusin juba 2013. aastal seisukohale, et Sisekaitseakadeemia Ida-Virumaale viimine pole otstarbekas. Olen samal seisukohal ka täna – seni tehtud otsuseid ja praeguseks teada olevaid asjakohaseid mõjuanalüüse ja -hinnanguid arvesse võttes ei ole sisekaitseakadeemia Ida-Virumaale viimine otstarbekas. Vastupidi – see on mõttetu, ülikallis, seab vastutustundetult ohtu siseturvalisuskoolituse kvaliteedi ja sisaldab olulisi julgeolekriske," leidis riigikontrolör.

"Teatud riskid on spetsiifilised ja nende avalik käsitlemine pole minu töö. Vastav asutus on oma hinnangu andnud, riigikontrolörina olen selle dokumendiga tutvunud ning ühinen nende järeldustega," lisas ta.

"Risk, et sisekaitseakadeemia ei suuda Narva sundviimise järel jätkata innovaatilise ja rahvusvaheliselt tunnustatud õppe-, teadus- ja arenduskeskusena, on minu hinnangul väga suur. On oht kaotada kvalifitseeritud õppejõudkond ja seeläbi oluliselt kahjustada Eesti siseturvalisuse kaitsel seisvate asutuste võimalusi saada endale tulevikus tööle hästi väljaõpetatud inimesi," märkis riigikontrollör.

"Ma ei näe, et sedavõrd kalli ja tundliku haridusasutuse viimine Ida-Virumaale oleks otstarbekas lahendus riigi käsutuses olevate regionaalpoliitiliste meetmete kõrval," sõnas Karis.

"Millisel moel mõjutab planeeritav kolimine Sisekaitseakadeemias antava hariduse kvaliteeti, õpilaskoha maksumust ja kõrgharidusstrateegia eesmärkide täitmist? Millised eeldatavad kulutused kaasnevad sisekaitseakadeemia uute hoonete ehitamisega ja sellele järgneva ekspluatatsiooniga? Mida tähendavad sellised kulutused riigieelarve strateegia jaoks ning kas teile on selge, millistest taiendavatest tuluallikatest kavatseb valitsus seda projekti rahastada?," seisis Vabaerakonna esitatud arupärimises.

Arupärimistele teistel teemadel vastavad veel peaminister Jüri Ratas, maaeluminister Tarmo Tamm ja riigihalduse minister Mihhail Korb.