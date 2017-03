Alar Karis riigikogus. (Foto: riigikogu.)

Riigikontrolör Alar Karis leiab, et plaan kolida sisekaitseakadeemia Narva on mõttetu, ülikallis, seab vastutustundetult ohtu siseturvalisuskoolituse kvaliteedi ja sisaldab olulisi julgeolekriske.

Karise sõnul peaks otsus viia kool või mõni muu asutus kuhugi teise kohta sõltuma sellest, kas see muudab selle töö tulemused paremaks.

"Siinsel juhul – kas sisekaitseakadeemias hakataks andma Narva kolimise tulemusel senisest kvaliteetsemat ja vajadusel rahvusvahelisemat haridust, kas üha rohkem ja üha sobivamate isikuomadustega tudengeid sooviks kooli Narvas paiknemise tõttu sinna õppima asuda ja tippõppejõud seal õpetada, kas parema hariduse saanud töötajate abil saavutatakse riigis siseturvalisuse kõrgem tase, kas kooli ülalpidamise kulud on riigile jõukohased praegu ja tulevikus jne," sõnas Karis.

Ta lisas, et on juba aastaid näinud, kuidas valitsuse moodustamise ja koalitsioonileppe kokkukirjutamise tohuvabohus tekivad plaanidesse ka lõpuni läbi kaalumata mõtted. Sisekaitseakadeemia kolimine Ida-Virumaale näib tema hinnangul olema üks sellelaadsetest.

"Mõnele üksikule isikule või rühmale paistab see aga olevat lausa kinnisidee, mis oma definitsioonile kohaselt on nende vaimu haaranud nii, et see peaaegu ei allu muutmisele mingite argumentidega, mistõttu teema kerkib pinnale kindla järjepidevusega. Ma loodan siiski väga, et valitsus mõistab laiemalt akadeemia asjus otsuseid tehes, et lisaks nn poliitilisele tahtele on veel hulk mõistuslikke argumente, mida ei tohiks kõrvale heita," ütles riigikontrolör.

Riigikontroll on sisekaitseakadeemia teemal saatnud valitsusele mitu kirja, kus on juhtinud tähelepanu riskidele, mis mõjutavad hariduse kvaliteeti ja riigile tekkida võivat kahju.

Riigikontrolör leidis, et risk, et sisekaitseakadeemia ei suuda Narva sundviimise järel jätkata innovaatilise ja rahvusvaheliselt tunnustatud õppe-, teadus- ja arenduskeskusena, on väga suur.

"On oht kaotada kvalifitseeritud õppejõudkond ja seeläbi oluliselt kahjustada Eesti siseturvalisuse kaitsel seisvate asutuste võimalusi saada endale tulevikus tööle hästi väljaõpetatud inimesi."

Küsitlused näitavad, et valdav enamik sisekaitseakadeemia õppejõududest ei soovi koolis jätkata, kui see peaks viidama Ida-Virumaale. Samuti on suurem hulk tudengeid seda meelt, et nad ei oleks asunud Sisekaitseakadeemiasse õppima, kui see asuks Narvas.

"Et juba praegu on inimesi sisekaitseakadeemiasse raske õppima meelitada, oleks täiesti vastutustundetu seda olukorda veelgi halvendada," sõnas Karis.

Riigikontrolör leidis, et Narva Sisekaitseakadeemia praktikabaasi ja täienduskoolituskeskuse rajamine oleks kooskõlas riigivara seaduse põhimõtete ja kõrgharidusstrateegiaga, sest võimaldab tagada kvaliteetse õppe Tallinnas.

Riigikontrolöri hinnangul oleks praegu Sisekaitseakadeemiaga seoses oluline kõrgharidustaseme tõstmine ja säilitamine ning teadustöö arendamine, keskendumine sellele, et otsida võimalusi professionaalseks koostööks riigisiseste ja rahvusvaheliste partneritega. Ida-Virumaa arendamiseks tuleks aga kasutada võimalusi, mida pakuvad Tartu Ülikooli Narva kolledž ja Virumaa kolledž, millel on erinevalt sisekaitseakadeemiast kohalik iseloom ja õppurkond.

Karis kutsus üles mõtlema, millised on need ideed, mis ka tegelikkuses aitaksid Ida-Virumaa majanduslikku ja kultuurielu ergutada, ideed, mis loovad eraettevõtluses töökohti ja inimestes kindlust, ideed, mis aitavad inimestel oma oskusi ja teadmisi kohapeal teoks teha. Riik peaks tõsiselt mõtlema, kuidas luua tingimused, et Ida-Virumaa majandusstruktuur muutuks terviklikult, kuidas leida regiooni uusi tööhõivet pakkuvaid majandusharusid.

Rohkem kui 50 miljoni eurone kulu

Sisekaitseakadeemia kolimist analüüsiv töörühm sai valmis lõppraporti, mis kaardistab kooli kolimise maksumuse, julgeolekut puudutava ja haridusliku mõju. Justiitsministeerium toetab kõigiti sisekaitseakadeemia Narva kolimist ning on valmis seda protsessi ise vedama, ehkki kool jääks siseministeeriumi haldusalasse edasi. Viimane aga jätkuvalt kolimisplaani ei toeta.

Töörühma lõppraport sedastab, et Narva kolimisega loodaks õppekohad 400 alalisele ja 300 kaugõppe tudengile. Neid asuks õpetama 133 töötajat, kellest 45 tuleks palgata kohapealt. Lisaks viiks õppetööd läbi 175 mittekoosseisulist õppejõudu.

Õppehoone rajamisega kaasneks 53,3 miljoni eurone kulu, millest pärast olemasolevate hoonete müüki jääks puudu 34 miljonit. Rahaliselt soodsaim oleks töörühma hinnangul võtta kasutusele Narvale kuuluvad neli kinnistut Puškini tänava ääres. Kõige varem saaks õppetööga alustada 2022. aasta kevadsemestrist.

Aastaseks täiendavaks püsikuluks tuleks 2,2 miljonit eurot, mille toovad kaasa regioonitasu ehk palgakoefitsient ja kasvavad sõidukulud.

Raportis tõdetakse, et sisekaitseakadeemia õppekvaliteet halveneb õppejõudude kaadri vabatahtliku voolavuse tõttu nii enne kui ka pärast kolimist, sest parimaid õppejõude on enne kolimist keeruline motiveerida oma tööd jätkama. Samuti on keeruline leida Narvas uusi, kvalifitseeritud õppejõude. Eestis pole seni ka kogemust üleriigilise tähtsusega kõrgkooli üleviimisest riigi teise piirkonda.