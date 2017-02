Eesti EL-i eesistumisest on teadlik pool elanikest

(Foto: Siim Lõvi /ERR)

Sellest, et Eesti on Euroopa Liidu eesistujaks 2017. aasta teises pooles, on teadlik 49% elanikest, selgus riigikantselei tellitud uuringust.

2015. aasta lõpul, mil viidi läbi eelmine küsitlus, oli teada, et Eestist saab EL-i eesistuja 2018. aastal, ning sellest oli toona teadlik 14% elanikest.

2016. aastal loovutas Suurbritannia peale Euroopa Liidust välja astumise referendumit oma presidentuuri ning Eesti eesistumise aeg nihkus pool aastat ettepoole.

Sellest, et Eesti on Euroopa Liidu eesistujaks algaval, 2017. aastal, on teadlik 49% elanikest, seega on teadlikkus Eesti eesistumise perioodi osas võrreldes 2015. aastaga märgatavalt kasvanud.

Küsitletutest 11% nimetas mõne muu aastaarvu (valdavalt nimetati aastat 2018) ning 40% ei osanud vastust anda.

Keskmisest sagedamini olid Eesti eesistumisega EL-is kursis 60-aastased ja eakamad (teab 65%), pensionärid (65%), eestlased (59%) ning kõrgharidusega (62%) inimesed.

Keskmisest harvemini olid Eesti eesistumise ajastusest teadlikud 15-29-aastased (31%), mitte-eestlased (28%), ilma Eesti kodakondsuseta (29%), põhi- või keskharidusega (43%), kodused või töötud (24%) inimesed ning Kirde-Eesti elanikud (31%).

Turu-uuringute AS viis küsitluse läbi jaanuaris. Kokku küsitleti telefoni teel 502 vähemalt 15-aastast Eesti elanikku.

Euroopa Liitu kuulumist toetab 77%

77% Eesti elanikest toetab Eesti kuulumist Euroopa Liitu. 2015. aasta lõpus oli kriitilisus Euroopa Liitu kuulumise suhtes tavapärasest veidi kõrgem, tõenäoliselt tingituna suvel alguse saanud rändekriisist.

Võrreldes 2015. aastaga tõusis Euroopa Liitu kuulumist kindlalt toetavate inimeste osakaal 43%-lt 48%-le ja Euroopa Liitu negatiivselt suhtuvate inimeste osakaal langes 19%-lt 14%-le, ehk rändekriisi eelsele tasemele.

Euroopa Liidu kriitilisuse mõõduka vähenemise taga võivad uuringu läbiviijate hinnangul olla ootamatud sündmused rahvusvahelises poliitikas 2016. aastal.

„Eelmise aasta juunis andis Ühendkuningriigis läbi viidud EL-referendum ootamatu tulemuse, mis seadis Euroopa Liidu tuleviku uue väljakutse ette. Peatselt järgnes Donald Trumpi valimisvõit USA-s, mis on päevakorda toonud võimalikud julgeolekuohud Eestile. Kujunenud olukorras võivad senised Euroopa Liidust lahkumise pooldajad hakata liidust lahkumise otstarbekuses kahtlema,” selgitas Vaike Vainu, Turu-Uuringute AS-i uuringujuht.

Euroopa Liitu kuulumist toetavad keskmisest sagedamini 75-aastased ja eakamad (87% poolt), Eesti rahvusest (84%), kõrgharidusega (84%) või enam kui 400-eurose netosissetulekuga (pereliikme kohta) (85%) inimesed.