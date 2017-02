Valga teemapargis avati ainulaadne relvanäitus

Valga militaarteemapargis avati Eesti Vabariigi 99. aastapäeva eel Baltimaades ainulaadne relvaekspositsioon Barclay de Tolly aegadest NATO ja Eesti relvastuseni välja.

Näha saab ka Tallinnas asunud Eesti oma relvatehase Arsenal toodangut. Väljapanekut on aidanud koostada kõik Eesti jõustruktuurid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Relvaväljapanek oli Valga militaarteemapargis ka varem, kuid nüüd on see kordades suurem ja ekspositsiooni hakatakse uuendama, sest kõiki kogus olevaid püsse ja püstoleid ja relvolvreid ei õnnestu korraga välja panna. Praeguse valiku eesmärk on anda ülevaade enam kasutatud relvadest. Ja neid toodeti kunagi ka Eestis - Tallinnas, Arsenali tehases.

"Arsenali relv on väga rariteetne, sest neid on väga vähe säilinud. Ja suuremalt jaolt liikusid need Punaarmee kätte pärast 1940. aastat. Eesti relvatehas tegi väga täpset tööd, nende relvadega on ka võidetud palju rahvusvahelisi laskevõistlusi," selgitas Valga militaarteemapargi tehnik Raivo Rüütel.

Rariteetne on ka üks Barclay de Tolly aegne paarisaja aasta tagune relv.

"See on Tulas valmistatud jalaväe otsast laetav relv. Olgugi, et Barclay de Tolly suure väepealikuna ise sellist relva käes ei hoidnud, aga kuna de Tolly on Valgamaaga nii tihedalt seotud, siis see rariteetseim relv ka selle kuju juurde sätitud sai," sõnas Valga militaarteemapargi juhataja Meelis Kivi.

Väljapanek on koostatud nii, et ülevaate saaks nii need, kes viibivad seal veerand tundi, kui ka need, kes veedavad seal aega lausa kuus tundi, sest just nii pikk on militaarteemapargi külastamise ajarekord.

Eraldi stendid on Nõukogude-aegsest relvastusest ning NATO ja Eesti relvadest.

"Valga militaarteemapark-muuseumi koostööpartneriteks on Eesti kõik jõustruktuurid - kaitsevägi, kaitseliit, politsei- ja piirivalveamet, päästjad, kaitsepolitsei ja värskelt koostööpartneriks tulemas ka Lõuna pommigrupp," märkis juhataja Kivi.

Väljapanekut on aidanud koostada ka mitukümmend vabatahtlikku.