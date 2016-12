Soome suursaadik: Eesti ja Soome on teineteisele lähenenud

Kui nõukogude ajal ei olnud Eestit Soome jaoks olemaski, siis viimaste aastate jooksul on Soome tulnud Eestile lähemale ja vastupidi, ütles Soome suursaadik Eestis Kirsti Narinen.

Narinen rääkis ETV saates "Kahekõne", et täna räägivad eestlased rohkem soome keelt kui näiteks kümme aastat tagasi. Samas on selle põhjus tolle ajaga võrreldes erinev. "Räägitakse, õpitakse soome keelt, sest tahetakse Soome tööle või õppima tulla või on abikaasa Soomest pärit või midagi muud," selgitas ta.

Narineni sõnul on Soomes registreeritud umbes 50 000 eestlast, kellele lisandub paarkümmend tuhat pendeldajat.

Vastates saatejuhi kommentaarile, et Soomet on viimastel aastatel ehitatud suuresti just eestlaste tööga, ütles suursaadik, et see sai alguse vaid tänu Euroopa Liidule ja tööjõu vabale liikumisele.

"Ilma Euroopa Liiduta, ma kardan, et meie ametiühingud vaevalt oleks heaks kiitnud tööjõu vaba liikumise. See on turu küsimus. Tööturg on Soomes olnud eestlastele avatud ja seal on olnud sellist tööd, mille jaoks on olnud eestlastel oskust. Sellest see kõik läks. Kui 2009-2010 eestlastel siin tööd ei olnud, siis oli väga hea, et Soomes oli. Muidugi, alguses oli palju musta tööd, aga praegu on see paremas korras," rääkis ta.

Tema sõnul Soome ametiühingud esialgu kartsid. "Aga hetkel, ma arvan, et kokkuvõttes see on väga hea. See /.../ paindlikkus ja vabadus, mida just välismaalt - mitte ainult Eestist - sisse tuuakse, on see, mida Soome ühiskonnal arenemiseks ongi vaja," selgitas Narinen.

Soome tähistab algaval aastal oma iseseisvuse 100. aastapäeva.