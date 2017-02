Riik soetab ligi 60 miljoni eest suurekaliibrilist laskemoona

Valitsus otsustas neljapäeval, et riik soetab järgneva kolme aasta jooksul kokku ligi 60 miljoni euro eest suurekaliibrilist laskemoona.

Tegu on täiendava investeeringuga Eesti iseseisva kaitsevõime parendamisse, lisaks panustab riik jätkuvalt aastas kaitsevõimekusse kaks protsenti sisemajanduse kogutoodangust (SKT) ning tasub liitlaste vastuvõtukulud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kaitseminister Margus Tsahkna sõnul on kaitsetaristu ja relvastus Eestil olemas ning raskerelvastust muretsetakse juurdegi, kuid tänase otsusega kiirendatakse laskemoona soetamist.

"See on panus iseseisva kaitsevõime tõstmiseks. Me peame pidama vastu teatud perioodi iseseisvalt, enne kui suuremad liitlaste üksused kohale jõuavad. Ilma laskemoonata seda pole võimalik teha," rääkis Tsahkna.

"See tähendab, et me hoiame rahu. Kaitseministeeriumi ülesanne koos kaitseväega on tagada vajadusel korralik ja võimekas sõjaline vastupanu. Me seekord alla ei anna, ühtegi kokkulepet ei tee, kui vaja, oleme valmis relvaga kaitsma Eesti riiki, kuid me loodame, et see heidutus, mis meil on olemas iseseisva kaitsevõime puhul ja see, et meie liitlased on siin reaalselt kohal, on piisavalt tugev, et Venemaa ei taha meiega jõudu katsuda ja meil rahu säilib. Mitte keegi meist ei ole huvitatud sõjast," lisas ta.