Muukeelseist valijaist ligi 80 protsenti toetab Keskerakonda

(Foto: Postimees/Scanpix)

Regionaalselt on Keskerakonnal endiselt absoluutne ülemvõim Ida-Virumaal, kus nende toetus on 55 protsenti. Keskmisest kõrgem on toetus ka Tallinnas - 36 protsenti.

Ida-Virumaal on Keskerakonna toetus võrreldes eelmiste kuudega siiski pisut vähenenud - novembris oli see 70 protsenti ja detsembris 64 protsenti. See-eest on aga Keskerakonna toetus muutunud regioonide lõikes ühtlasemaks: mitte üheski kuuest vaadeldud regioonist ei jäänud see alla 20 protsendi.

Teistest erakondadest pälvib mitte-eestlastest valijate toetust ka Sotsiaaldemokraatlik Erakond. On tähelepanuväärne, et SDE-d toetavad võrdselt nii eesti- kui ka vene emakeelega valijad (vastavalt 10 ja 9 protsenti).

Turu-uuringute ASi uuringujuht Juhan Kivirähk ütles, et eestlaste ja mitte-eestlaste eelistused on olnud erinevad juba läbi paljude aastate.

"Seda ei saa seostada vaid kümme aastat tagasi toimunud pronksiööga, Keskerakonna toetus venekeelsete seas oli suur juba varem, kuid kindlasti viis pronksiöö minimaalseks venekeelse valija toetuse Reformierakonnale," lausus Kivirähk.

Ta lisas, et muukeelsete suure toetuse taga on olnud ka Keskerakonna teadlik poliitika selle valijaskonna grupi suunas, kelle huve teised Eesti erakonnad kipuvad ignoreerima.

Laupäeval avaldatud üle-eestilise arvamusküsitluste tulemuste järgi on populaarseim erakond Keskerakond 31-protsendise toetusega, Reformierakonnal on toetajaid 25, sotsiaaldemokraatidel 10, EKRE-l üheksa, Vabaerakonnal seitse ning IRL-il kuus protsenti.