Idufirmade viisaga pürgitakse Eestisse nii Ukrainast kui Indiast

(Foto: Reuters/Scanpix)

Jaanuari lõpus jõustunud idufirmade viisa programm on praeguseks toonud poolesaja ettevõtte avalduse, millest veidi üle kolmandiku on rahuldatud. Enim taotlusi on tulnud Ukrainast, Valgevenest, Venemaalt ja Indiast.

Siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna nõunik Killu Vantsi ütles ERRile, et Eesti start-up-kogukonna liikmetest koosnevale ekspertkomisjonile on esitanud taotluse 50 ettevõtet, millest 14 on saanud positiivse ning 22 negatiivse vastuse. Tagasi on lükatud üheksa.

Vantsi lisas, et iduettevõttes töötamiseks on esitatud kolm lühiajalise töötamise registreerimise taotlust, mis kõik said positiivse vastuse. Menetluses on ka üks taotlus iduettevõttes tähtajalise elamisloaga töötamiseks.

Iduettevõtlusega tegelemiseks esitatud taotluste kohta ei osanud nõunik infot anda. "Kahjuks ei saa viisaregistrist teha väljavõtet selle kohta, mitmel korral on viisat iduettevõtlusega seoses taotletud. Sellise võimaluse arendamine on töös," sõnas Vantsi.

Siseminister kinnitas jaanuari lõpus nimekirja 339 Eesti iduettevõttest, kes said hakata senisest kergemini välistööjõudu palkama. Need ettevõtet on vabastatud kohustusest maksta välisekspertidele vähemalt Eesti keskmist brutopalka. Ühtlasi ei pea nad küsima välismaiste spetsialistide palkamiseks töötukassalt luba.

Sama õigust võivad taotleda ka need iduettevõtted, keda nimekirjas pole, kuid selleks peavad nad esitama taotluse ekspertkomisjonile, mis alustas tööd 18. jaanuaril. Komisjon otsustab, kas tegu on iduettevõttega või mitte.

Muudatus tehti, et tuua Eestisse spetsialiste ja rikastada majandust.