Kaitseliidu tublid liikmed kaasavad ka kogukonda

Haapsalus tunnustati eelmise aasta silmapaistvamaid kaitseliitlasi ja naiskodukaitsjaid. Aasta naiskodukaitsjaks nimetati Järva ringkonna liige Kristlin Kõrgesaar, aasta kaitseliitlane on Lääne maleva Lihula üksikkompanii pealik veebel Marko Reisel.

Kristlin Kõrgesaar on naiskodukaitses alates 2008. aastast. Ta on naiskodukaitse Roosna-Alliku jaoskonna esinaine, vahendas "Aktuaalne kaamera".

See jaoskond taasloodi eelmisel aastal, kuid selle ajalugu ulatub aastasse 1927. Naiskodukaitse puhul meeldib Kõrgesaarele kõige enam just selle mitmekesisus.

"Seal on nii palju erinevaid tegevusi, et kõik leiavad enda jaoks midagi, mida nad tahavad teha ja sa saad kogu aeg katsetada uusi asju, ennast täiendada - põhimõtteliselt kogu aeg on midagi teha. Mis mulle väga viimasel ajal meeldib, on see, et ma olen enda jaoks avastanud metsas võistlemise ja üks minu selle aasta soov ongi Utria dessant lõpuks ära lõpetada," rääkis Kõrgesaar.

Aasta kaitseliitlaseks nimetati Lääne maleva Lihula üksikkompanii pealik veebel Marko Reisel. Eelmine aasta oli Lihula üksikkompaniile väga oluline, sest Lihula mõisas avati kompanii uued ruumid.

Lisaks tegevusele Kaitseliidus on Reisel ka riigikaitseõpetaja. Reisel ütles, et Kaitseliidul on ühiskonnas roll, mis on laiem kui ainult sõjaline riigikaitse.

"Me saame abistada ju alati mitte ainult sõjaliselt, vaid ka kõikvõimalikel muudel viisidel, olgu selleks siis päästeülesanded või lihtsalt kas või kogukondlikult mingisugused üritused, kus meie abi siis vajatakse," selgitas Reisel.

Aasta kaitseliitlast ja naiskodukaitsjat valiti seitsmendat korda. Tänavu oli aasta kaitseliitlase nominente 14 ning aasta naiskodukaitsja nominente 15.