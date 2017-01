Sisekaitseakadeemia Narva viimiseks on kolm stsenaariumit

Katri Raik. (Foto: Postimees/Scanpix)

Raik ütles Vikerraadio saates "Uudis +", et sisekaitseakadeemia Narva viimiseks on hetkel olemas kolm stsenaariumit.

Esimese stsenaariumi, ehk suur Narva kohaselt tähendaks Raiki sõnul kolimine seda, et akadeemia koliks valdavalt Narva ja väljaspoole Narvat jääks alles ainult Väike-Maarja õppekompleks, kus koolitatakse päästjaid. Narva läheks õppima umbes 850 kadetti ja tööd saaks 200 inimest.

Teise variandi, ehk keskmise Narva järgi koliks Narva Tallinnas esindatud sisekaitseakadeemia üksused. Alles jääks Väike-Maarja ja Paikuse õppekeskused. See variant viiks Narva umbes 700 õppijat ja 150 töötajat. "Selle projekti suur mure on see, et see killustab sisekaitseakadeemia tegevuse," ütles Raik.

Väike Narva tähendaks rektori kinnitusel praeguste tegevuste tugevdamist Narvas, ehk õppekompleksi loomist Narva, kus oleks nii majutuspool kui mõned treeninguruumid ja ka õppeklassid.

Kõige kallim nendest oleks Raiki sõnul suur Narva projekt, mis tähendaks 35 miljoni lisaeuro leidmist kompleksi rajamiseks. Püsikulud kasvaksid nii suure kui ka keskmise Narva puhul ca 3-5 miljonit eurot aastas. See võtaks tema sõnul politseinike palgatõusust 3-5 protsenti. "Valiku koht on väga tõsine," märkis ta.

Püsikulude põhjuseks on kadettidele ja töötajatele pakutavad hüved, et neid Narva meelitada, selgita ta.

"Kui midagi püütakse viia kuskile kaugele, siis püütakse leida ka inimestele hüvesid," lausus Raik.

Akadeemia töötajate seas läbi viidud küsitluse põhjal kaaluks Narva minemist kõigest 15 protsenti.

Kui läheks tõepoolest Narva kolimiseks, siis see saaks Raiki sõnul toimuma 4-5 aasta pärast.

Tallinnasse Kase tänavale asuvale krundile rajatava uue hoonete kompleksi loomisest ei ole seoses uue valitsuse koalitsioonilepinguga hetkel loobutud.

"Kase tänava arendused praegu jätkuvad, sest ei ole ju selgepiirilist otsust," lausus Raik.

Praeguse valitsuse koalitsioonilepingus on sisekaitseakadeemia Narva viimine taas aktuaalne.