Mitu IRL-i liiget lähevad Haapsalus kohalikele valimistele oma valimisliiduga

(Foto: ERR)

Varem on teatanud valimisliidu loomisest reformierakondlasest Haapsalu linnapea Urmas Sukles, mis tähendab, et nii Reformierakond kui ka IRL on Haapsalus ilma jäänud mitmest olulisest kandidaadist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

IRL-i Läänemaa piirkonna juhatuse liige Toomas Schmidt ütles, et paljud inimesed ei soovi erakonna nimekirjas kandideerida.

"Nad ütlevad et nad ei kandideeri sel juhul üldse. Tavaliselt on see valimisaktiivsus niigi madal. Et natuke rohkem inimesi lähemale tuua, selleks on veel valimisliidu võimalus olemas õnneks," lausus ta.