Järva valimisliidu kriitikud peavad seda maavanema eraprojektiks

Alo Aasma. (Foto: Sotsiaaldemokraadid)

Järva maavanema Alo Aasma ideel minna sügisestele kohalike volikogude valimistele maakonnaülese valimisliiduga, on palju pooldajaid ja vastaseid. Pooldajad ennustavad valimisliidule edu, vastased leiavad aga, et nii kindlustab maavanem ainult enda positsioone Paides.

Sotsiaaldemokraatlikku erakonda kuuluv Järva maavanem Alo Aasma käis Suur-Järvamaa valimisliidu idee välja 20. jaanuaril Vikerraadio uudistesaates, siis ei jätnud see uudis kedagi ükskõikseks, vahendasid ERR-i raadiouudised.

"Erakonnad muidugi arvasid, et tuleb seda kritiseerida, aga väga paljud ühiskondlikult aktiivsed inimesed, külaseltside, vabaühenduste esindajad on minuga ühendust võtnud, olen pidanud nendega juba kümmekond kohtumist. Kõik, mis on sellest erakonna tasandist allpool, on olnud seni üdini positiivne," rääkis Aasma.

Et diskussioon hiljemalt nelja aasta pärast Järvamaale loodavast ühest omavalitsusest ei jääks liigselt valimiste-eelsesse aega, lubab Aasma esimesed aruteluõhtud korraldada juba veebruaris-märtsis.

"Me tuumikgrupiga oleme mõelnud, et samal ajal peaks tegema ära ka Suur-Järvamaa valimisliidu sümboolse asutamiskoosoleku. Kui see võimalus on maakond üheks omavalitsuseks ühendada, siis me ei kavatse kindlasti teha väga järske reforme. Osad vallad võiksid olla minu poolest kasvõi 12 senise omavalitsuse baasil või siis kolme omavalitsuse baasil, et see üleminek oleks võimalikult sujuv," lausus ta.

Reporter Olev Kenk ütles, et Koeru vald oli üks esimesi, kes Suur-Järvamaa idee välja käis, siis hakkas seda toetama Paide linn ning lõpuks tuli ka maavanem oma toetusega taha. Kenk küsis Aasmalt, kelle süül see ära jäi.

"See pall maandub nii erakondade kui natukene ka selle haldusreformi seaduse kapsaaeda. See üks aasta, mis läbirääkimisteks oli, see ikkagi natukene survestas, ei andnud võimalusi paremaid lahendusi leida. Aga samas erakondadel ka loomulik alalhoiu instinkt on see, et ühes omavalitsuses on kindlasti vähem jagada, kui kolmes omavalitsuses. Eks see on see, kuhu see koer kõige enam ikkagi maetud oli," vastas Aasma.

Suur-Järvamaa ideed on kõige teravamalt kritiseerinud maavanema erakonnakaaslane, Väätsa vallavanem Lauri Läänemets.

"Ainuke asi, mis paremaks läheb, on see, et Exceli tabeli järgi on kergem juhtida. Seni kuni keegi ei pane lauale argumente või ei tehta haldusreformi sellisel kujul, mis tegelikult annab ressurssi juurde, siis minu arvates väga suureks omavalitsuseks praegu olemas olevate või nüüd loodavate omavalitsuste liitmine pole mõttekas," arvas Läänemets.

Lauri Läänemets maakonnaülesele valimisliidule kõigis kolmes tekkivas omavalitsuses edu ei prognoosi, küll aga võib maavanem valimisliidu Suur-Järvamaa abiga kindlustada enda positsioone Paides.