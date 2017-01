Tarand: püüan elu kivistunud voolusängist parematele radadele juhtida

Europarlamendi saadik Indrek Tarand ütles, et on kandideerinud presidendiks konkurentsi tekitamise pärast, kuid samas ka mitte lihtsalt põhimõtte pärast, et elu huvitavamaks teha, vaid ta püüab sellega ka elu paremaks muuta.

Eelmisel nädalal kandideeris Indrek tarand europarlamendi asepresidendi kohale, aga jäi taas viimaseks. Tarand selgitas ETV saatele "Pealtnägija", et kandideeris valikuvõimaluse pakkumiseks.

"Ma olen ju varem ka elus enda tegevuse kaudu püüdnud osutada, et selline protseduur nagu valimised eeldab juba valikuvõimaluse olemasolu ja olgu siis tegemist Euroopa Parlamendi asepresidentide või Eesti presidendi või mistahes muu valimisega. Kui on ette kokku lepitud, et kõikidele kohtadele on üks kandidaat, siis see minu jaoks ei ole päris veenev, siiras ja meenutab natukene nõukogude aega," rääkis Tarand.

Samas päris lihtsalt põhimõtte pärast ta ka elu huvitavaks tegema ei hakka. "Ma ikka püüan selle tegevuse kaudu ka elutegevust muuta, teda sellest kivistunud voolusängist natukene parematele radadele juhtida. Ja kui mõtleme konkreetselt 2011. aasta presidendivalimistel minu poolt tehtule, siis kui tookord sotsiaaldemokraadid ja IRL oleks minu poolt hääletanud, oleksin ma juba pensioneeritud president pärast esimest ametiaega ja Keskerakond valitsuses. Mis meil täna on?" rääkis Tarand.

Vastates saatejuhi kommentaarile, et Tarand on justkui valmis "tantsima vanakuradi vanaemaga", et ise pildile pääseda, ütles ta, et tänaseks on see viinud Keskerakonna SDE ja IRL-iga valitsusse.

"Nad kolmekesi on valitsuses. Nii et minu tegevusest viis aastat hiljem hakkavad ilmnema siis need viljad, mis sellega külvatakse," sõnas ta.

Kui paljudele võib jääda mulje, et Tarandi kandideerimine on olnud tembutamine, siis Tarandi sõnul mõistab ta seda. "Kui mina ilma ühegi erakonnata ikkagi osalen sellel nivool, kus erakondade tipud osalevad, siis sinna ei saa päris ilma väikese huumoriaspektita, ei pääse üksinda sinna ligi," rääkis ta.

Eelmise aasta presidendivalimistel Tarand ei kandideerinud, sest seekord oli valikuvõimalus olemas. "Võib-olla isegi esmakordselt uuemas Eesti ajaloos isegi pingutati üle teatud määral selle niinimetatud kampaaniaga," ütles Tarand, lisades, et kuigi ka talle tehti põhimõtteliselt ettepanek uuesti kandideerida, ei näinud ta sel seekord mõtet.

Tarand: Savisaar-Toomast jõudis vaevu Reformierakonda, kui sattus jälle opositsiooni

Mullu sügisel kirjutas samuti Euroopa Parlamendi saadik olnud Vilja Savisaar-Toomast, et "kui oleks võimalik valida Eesti esimölakas, siis minu lemmikkandidaat oleks kahtlemata Indrek Tarand, suur null Euroopa Parlamendis, aga kui vaja Eestis populismi pritsida või mõnda edukat Eesti kolleegi solvata, on ta alati esireas".

Tarandi sõnul tegi temale see avaldus nalja. "Vilja Savisaar oli ju Euroopa Parlamendis viis aastat ja kui tal selle aja jooksul kujunes välja mulje, et ma olen ümmargune null, no siis kahju. Aga null ei saa kolmandiku parlamendi toetust ja nulli ei valita ka Euroopa eelarve kontrollikomisjoni asepresidendiks. Aga mis puutub sellesse esi- poolde, siis see on meil perekonnas täiesti hästi käibel. Näiteks kui ma küsin õhtul lastelt, kas hambad on ikka pestud, siis nad ohkavad ja ütlevad, et Eesti esimölakaga on väga raske ühes majas elada, ja lähevad hambaid pesema," kommenteeris ta.

"Kokkuvõttes, temaga on see asi, et tema poliitilisest taibukusest räägib see, et kui ta oli Keskerakonnas opositsioonis olemisest tüdinud, jõudis ta vaevalt Reformierakonda kolida, et sattuda jälle opositsiooni," lisas Tarand.

Ta tunnistas, et Savisaar-Toomast süüdistab teda populismis.

"Ma võtan selle omaks, et populism on midagi, mis eksisteerib nagu väljaspool etableerunud poliitilist süsteemi ja on sellele süsteemile ärritaja. Aga ärritaja ei pea olema alati nagu sääsk, et "ääh, nüüd ta mind jälle hammustas". Ärritaja võib olla ka midagi, mis mõjutab pedagoogiliselt," rääkis Tarand.

Vastates kriitikale, et tema tegevus Euroopa Parlamendis pole välja paistnud, ütles Tarand, et europarlamendi saadikute tegevust ongi keeruline huvitavalt ja arusaadavalt esitleda.

"Selles mõttes on väga levinud lause, et ta on sinna ära kadunud, ta pole seal mitte teinud. Ja ma annan igal juhul andeks selle. Mina ka ei tea näiteks Eesti laskesuusatajate viimaseid tulemusi peast või Korsika ralli kiiruskatseid, töödetaile ma ei tea, aga ma tean, kes on Markko Märtin jne. Ma tean, kes on kuulsad Eesti muusikud, nad ei tule ka alati Eurovisioonilt esikohtadega tagasi, eks ole. Nii et ma ei pea häbenema tõesti, et ma oleks nagu kuidagi vähe pingutanud või lihtsalt kõlgutanud jalgu seal. Ei ole," vastas Tarand.