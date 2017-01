Urmas Sukles kaalub Haapsalus valimistel oma nimekirjaga kandideerimist - video

Reformierakonda kuuluv kauane Haapsalu linnapea Urmas Sukles ei välistanud võimalust, et ei kandideeri eeloleval sügisel toimuvatel kohalike omavalitsuste valimistel koduerakonna ridades, vaid tuleb välja oma valimisnimekirjaga.

Sukles rääkis ERRile, et praegu ei ole ta veel otsust teinud, kuid kaalub oma valimisnimekirjaga väljatulekut. Otsus ei ole tema kinnitusel seotud juhatuse valimiste ajal ilmnenud probleemidega.

"Mõtted on siin järgmiste valimiste kontekstis liikunud juba mitu kuud," kinnitas ta. "Kaalumiskoht on kohalik poliitika, kohalik poliitiline situatsioon - sahistatakse, et siin Haapsalus neid parteisid väga palju alles ei jää".

Põhjuseks peab Sukles seda, et aktiivsed inimesed, kes oleksid potentsiaalsed kandideerijad, on parteide poliitikas pettunud ja ei taha end vähemalt kohalikul tasandil parteinimekirjadega siduda. Ka Sukles kaalub oma nimekirjaga valimistel osalemist enda sõnul samal põhjusel.

"Vaatan nimekirju ja see on üks põhjus. Millegipärast ollakse parteipoliitikas natuke pettunud," nentis ta. "Võib-olla omavalitsuse piirkondadest selline sõnum, et minnakse paljudes kohtades nimekirjana, on ka tugev sõnum regionaalsest piirkonnast keskusesse, et meiega peaks rohkem arvestama".

Ta möönis, et seoses haldusreformiga ja ka võimuvahetusega on regionaalpiirkonnad rohkem fookusesse tõusnud, aga võimuvahetus oli alles hiljuti ja plaanid on varem valmis tehtud.

"Nii et vaatame - keeruline, mõtleme," kommenteeris Sukles küsimust, millal ta lõpliku otsuse teeb.

2. jaanuaril püüdis Sukles kirjutada Reformierakonna omavalitsusjuhtide listi Hanno Pevkurit toetavat kirja, see aga ei jõudnud adressaatidele kohale. Sukles süüdistas seepeale erakonna toonast peasekretäri Reimo Nebokati või erakonna IT-mehi valetamises, hiljem aga selgus, et ta oli ise kirja valele aadressile saatnud.

6. jaanuaril teatas Sukles sotsiaalmeedias, et loobub Reformierakonna juhatusse kandideerimast, selgitades, et ehkki saatis kirja ise valele aadressile, on ta saanud tagasisidet, et maakondade listid on keskkontori range tsensuuri all, ning selline asi ausate valimiste konteksti ei mahu.

"Soovin, et uus Reformierakonna juhatus Hanno Pevkuri juhtimisel teeks Reformierakonnast ausa ja puhta poliitika erakonna ning kuna ma tegin eksisammu meilisaatmise järgselt, süüdistades Reimo Nebokatti ja IT- mehi minu meili kinnipidamises, siis ma ei pea eetiliselt võimalikuks jätkata Reformierakonna juhatusse kandideerimist," teatas Sukles.