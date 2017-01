Uudistepäeva kokkuvõte 17. jaanuaril (Foto: ERR/Fotor)

Rahandusministeerium soovib 2018. aasta algusest muuta firmaautode maksustamise süsteemi, mille järgi hakkab erisoodustuse maksustamine sõltuma auto väärtusest, sõidupäevikud kaovad osaliselt ning vaid ettevõtluses kasutatavad autod peavad hakkama kasutama teist värvi numbrimärke. Kokku viivad muudatused eelarvest 5 miljonit eurot.

Rahandusministeeriumi hinnangul peaks asjade maksustamise aluseks olema asjade väärtus, aga praegune firmaautode maksustamise kord pole seni seda põhimõtet arvestanud. Kehtiva seaduse alusel peavad ettevõtjad segakasutuses ehk nii töö- kui erasõitude jaoks mõeldud masinate puhul maksma erisoodustusmaksu, mis sõltub läbitud kilomeetritest või on fikseeritud 256 eurole kuus.

Kuna rahandusministeeriumi hinnangul korreleerub autode võimsus 90 protsendi ulatuses selle väärtusega, teeb ministeerium ettepaneku siduda firmaautode erisoodustusmaks nende võimsusega. Rahandusministeeriumi hinnangul võiks iga kilovati hind olla 1,96 eurot kuus, mis teeks erisoodustusmaksu kohustuseks 1,3 eurot kilovatist.

Maksu aluseks on see, kas segakasutus on võimalik, mitte see, kas autot erasõitudeks ka tegelikult kasutatakse. Seetõttu ei ole enam ka vaja pidada segakasutuses firmaautode puhul sõidupäevikuid ja nende pidamise kohustus tühistatakse.

Reformierakonna fraktsioonis jäi esmaspäeval valimata teine aseesimees, sest uue erakonna esimehe Hanno Pevkuri esitatud Valdo Randpere kandidatuur ei saanud fraktsiooni toetust. Randpere enda hinnangul on tegemist fraktsioonis ülekaalus oleva Kristen Michali leeri kättemaksuga selle eest, et ta üldkogul Pevkurit toetas.

"Nii ta paraku on. Ma ei uskunud, et see asi võib nii hulluks minna peale valimisi. Asja naljakas külg on see, et mind praegu peksti selle eest, et ma toetasin Hannot," ütles Randpere ERR-ile.

Teisipäevasel fraktsiooni koosolekul aseesimehe küsimust ei arutatud ja millal see arutlusele võiks tulla pole veel teada.

Randpere selgitusel arvas Michal, et saab Randpere toetuse endale, ent Randpere asus Pevkurit toetama, see tuli aga Michalile suure üllatusena. Randpere ütles, et see, et tema kandidatuuri ei toetatud näitas ka seda, et Michali leerile ei meeldinud peasekretär Reimo Nebokati ja piirkondade arendusjuhi Kalev Lillo ametist vabastamine.

Riiklike dokumentide ebaseadusliku väljaandmisega tegelenud kuritegeliku ühenduse kriminaalasi võib laheneda kokkuleppekaristustega.

Riigiprokuratuur, süüdistatavad ja nende advokaadid peavad praegu läbirääkimisi kriminaalasja lahendamiseks kokkuleppemenetluses.

See, kas pooled jõuavad karistuste osas kokkuleppele, selgub Harju maakohtus teisipäevasel eelistungil.

Riigiprokuratuur süüdistab kuritegeliku ühenduse moodustamises ja juhtimises, samuti korduvas altkäemaksu andmises ja sellele kaasaaitamises, dokumendi võltsimises ja sellele kaasaaitamises, võltsdokumendi kasutamises, tähtsa isikliku dokumendi kuritarvitamises ja kelmuses Ljubov Genrihsoni (65), kes viibib ka ainsana vahi all.

Lisaks temale on kohtu all Meeli Paluvits, Žanna Reede, Laivi Seeman, Ülle Lill, Sergei Zimakov, Irina Savenkova, Olga Tsvetkova, Jekaterina Botšarova, Jekaterina Leonova ja Anton Kimmer, kes kõik on saanud muuhulgas süüdistuse kuritegelikku ühendusse kuulumises.

Äripäev teatas teisipäeval, et pöördub Eesti Rahvusringhäälingu vastu pressinõukogusse, sest ei saanud võimalust enda vastu esitatud süüdistusi kommenteerida. Samas said kaebuse aluseks olevas artiklis sõna nii Äripäeva peatoimetaja kui ka nende erilehtede toimetaja.

Esmaspäeval ERRis ilmunud loos „Võidujooks toimetuse ja reklaamiosakonna vahel: Äripäeva lisadesse võib loo saada nii tasuta kui raha eest“ kirjutati, et Äripäeva reklaamiosakond on pakkunud ettevõtetele võimalust avaldada raha eest tutvustavaid artikleid Äripäeva TOPis, mida ei esitleta reklaamväljaandena.

Artiklis selgitasid olukorda nii Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel kui Äripäeva erilehtede toimetaja Mariliis Pinn.

Äripäev teatas teisipäeval, et nende seisukohast on kõnealuse loo näol tegemist pahatahtliku teemakäsitlusega, millega seatakse kahtluse alla toimetuse sõltumatus. "Äripäevalt ei küsitud kommentaari loos toodud süüdistuste kohta," väidab ajaleht.Samuti kinnitab väljaanne, et neil on reklaami ja ajakirjandusliku sisu valmimine ning esitlemine eristatud.

Meelis Mandel vastas ERRi palvele kaebuse tagamaid täpsemalt selgitada, et Äripäeva hinnangul on ERR eksinud ajakirjanduseetika koodeksi mitme punkti vastu.

Täpsemalt nimetas ta punkte, mis käsitlevad ajakirjaniku vastutust oma sõnade ja loomingu eest, toimetusepoolset info usaldusväärsuse kontrolli, uudiste ja arvamuste selget eristamist ning nõuet, et fotod, pealkirjad ja juhtlaused ei tohi auditooriumi eksitada.

Laupäeva õhtul lahkus raske haiguse tagajärjel meie seast Eesti Rahvusringhäälingu pikaaegne spordiajakirjanik ja -reporter Lembitu Kuuse.

Kuuse leinatalitus Eesti Televisiooni 1. stuudios (Gonsiori 27) algab pühapäeval, 22. jaanuaril kell 12. Sellele eelneb avaliku hüvastijätu aeg vahemikus 11.00-12.00.

Muldasängitamine toimub Metsakalmistul.

Telemaja ruudulises fuajees (Gonsiori 27) on avatud mälestuste- ja kaastunderaamat, see jääb avatuks kuni Lembitu Kuuse ärasaatmiseni.

Suurbritannia peaminister Theresa May pidas teisipäeval põhjaliku Brexiti-teemalise kõne, milles täpsustas valitsuse Euroopa Liidust lahkumise kava.

May alustas oma sõnavõttu tõdemusega, et rohkem kui pool aastat tagasi hääletasid Suurbritannia elanikud helgemat tulevikku soovides Euroopa Liidust lahkumise poolt. Peaminister rõhutas, et valijad tegid selle valiku "avatud silmadega" ning andsid endale, et ees ootaval teel on palju ebakindlust.

Valitsusjuht andis mõista, et London on valmis nn karmiks Brexitiks ehk mingi poolikut liikmesust EL-is ei soovita ning lahkutakse muuhulgas ka ühisturult.

May lubadus, et lõpliku Brexiti-leppe üle hääletavad parlamendi mõlemad kojad, rahustas vahepeal ärevaks muutunud aktsiaturge ning tugevdas naelsterlingit.

Põhja-Karjala esimese astme kohus mõistis teisipäeval süüdi meedias "sariuputaja" nime saanud mehe ja karistas teda 14 aasta ning kuue kuu pikkuse vanglakaristusega.

Kontiolahti 50-aastane elanik Pekka Seppänen mõisteti süüdi kahes tapmises, kolmes tapmiskatses, kupeldamises, vägivallakuriteos ja surma põhjustamises raskendavatel asjaoludel, vahendas Yle.

Kuriteod leidsid aset aastatel 2007-2014. Uputamised ja tapmiskatsed toimusid Viinijärvi piirkonnas, kus asuva samanimelise järve kaldal oli Seppänenil suvila.

Soome meedias küsitakse aga seda, miks Seppänen oli kohtuprotsessi ja ka teisipäevase kohtuistungi ajal vabaduses ning hetkel ei tea keegi, kus ta viibib.

Ka süüdimõistetu advokaat Jukka Ketonen tunnistas, et ta ei tea, kus Seppänen praegu viibib. "Me oleme hommikust saadik üritanud temaga telefoni teel kontakti saada," nentis kaitsja.

Esialgu võeti Seppänen uurimise algstaadiumis vahi alla, kuid Ida-Soome teise astme kohus otsustas, et ta võib kohtuprotsessi ajal siiski vabaduses viibida. Otsust peeti kummaliseks juba varem, arvestades süüdistuses mainitud kuritegude raskust ning süüdistatava tausta.

Aprillist algava Kaarsilla remondi ajaks ajutist ujuvsilda Emajõele ei paigaldata, kuna Veeteede ameti tingimuste kohaselt oleks see üle poole ööpäevast jalakäijaile suletud ning ajutine lahendus läheks ebamõistlikult kalliks.

"Kaalusime põhjalikult läbi kõik võimalused, kuidas leevendada Kaarsilla remondi ajal tekkivaid ebamugavusi liiklejaile, keda on sillal umbes 7800 ööpäevas," ütles Tartu linnapea Urmas Klaas. Linnapea sõnul oleks ajutine ujuvsild Kaarsilla lähistel olnud parim lahendus, kuid jõeliikluse tagamiseks seatud tingimused ja silla kõrge hind koos regulaarse avamise-sulgemise nõudega teevad selle lahenduse ebamõistlikuks.

Veeteede ameti antud lähtetingimuste kohaselt tulnuks ajutine pontoonsild avada igas tunnis minimaalselt 10 meetri laiuselt jõel liiklejate läbilaskmiseks ning täielikult avada jõeliiklusele õhtul kella 19st kuni hommikul kella 7ni. Kõiki avamisi kokku liites jääks ajutine sild jalakäijatele suletuks ühtekokku ligi 14 tunnil ööpäevast.

Selle nädala lõpus algab autoralli MM-sari, kus võrreldes eelmise hooajaga on mitmeid muutusi, mis ennustavad varasemast veel põnevamat kaasaelamist.

Sel puhul reastas ERR-i spordiportaal kümme fakti, millele rallisõber võiks algava hooaja eel tähelepanu pöörata.

Homne ilm:

Pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund, rannikul lörtsi ja vihma. Kohati on udu ja jäidet. Puhub edela- ja läänetuul 5-11, õhtul saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on -3..+3°C.