Talvik tahaks ka Krossi korruptsioonikomisjoni ees näha

Eerik-Niiles Kross (Foto: Siim Lõvi/ERR)

Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Artur Talvik (Vabaerakond) ütles, et tahaks ka Eerik-Niiles Krossilt erikomisjoni ees Arsenali keskusega seotud küsimustele vastuseid saada. Kross ütles, et on valmis erikomisjoni ette minema, ent nimetas komisjoni tegevust poliitiliseks ärplemiseks.

Talvik ütles ERR-i raadiouudistele, et komisjonil puudub võimekus selgitada välja kõik praegused Arsenali keskuse osalused, ka varjatud osalused. "Isegi kui me oleks uurimiskomisjon, siis ka riigikogu uurimiskomisjonil ei oleks piisavalt võimalusi selle välja selgitamiseks./.../ See ongi nõrk koht sellises parlamentaarses järelevalves," lausus Talvik.

Talviku sõnul on küsimus, kas Arsenali keskuse juhi Aadu Oja taga on veel keegi poliitikutest või mitte.

Küsimusele, kas seal taga võib olla reformierakondlane Eerik-Niiles Kross, ei osanud Talvik enda sõnutsi vastata. Samas märkis ta, et Kross oli üks nendest isikutest, kes juhtis eelnevalt AS-s E-Arsenal kinnisvara müüki, mis tühistati neli korda kõrgema hinnaga.

"Kui me vaatame tagasi sinna 2007. aastasse, siis tahaksime kutsuda kedagi kaitseministeeriumist, kelle haldusalasse see E-Arsenali AS kuulus. Ja võimalikult ka Eerik-Niiles Krossi, kes oli AS-i E-Arsenal nõukogu esimees," ütles Talvik.

Eerik-Niiles Kross kinnitas, et on valmis komisjoni ette minema.

ERR küsis Krossilt, kas tal on osalusi Arsenali keskuses ja kas ta on kuidagi selle keskusega seotud.

"Mitte vähemalgi määral," vastas Kross ja viitas, et Eestis on kõik osalused äriregistrist näha.

Kross rääkis laiemalt oma mõtetest ja sellest, mis toimus siis, kui tema oli 2007. aastal E-Arsenali nõukogu liige.

"Meil oli suur plaan Arsenalist teha üks toimiv riigikaitse kaitsetööstuse ettevõte ja tol ajal ta tegelikult toimis veel. Kui mina sinna nõukokku läksin, siis ta oli küll miinuses. Paari aasta jooksul meil õnnestus ikkagi näidata, et sellel võiks olla potentsiaali. Minu idee oli tol ajal see, et Arsenal võiks oma kinnistu panna mingisse arendusprojekti, olla ise seal osaline ja selle saadava rahavoo eest ehitada üles üks uus tehas ja teha sellest tänapäevane kaitsetööstusettevõte," rääkis Kross.

Arenali kinnistu müümine toimus Krossi sõnul siis, kui tema oli juba sealt lahkunud. Kross märkis, et müügi asjaolude kohta tal täpsemat teadmist ei ole ning ta on sellekohase infoga tutvunud meedias ilmunud artiklite vahendusel.

Kross ütles, et peab erikomisjoni tegevust Arsenali keskusega seotud asjaolude uurimisel poliitiliseks ärplemiseks.