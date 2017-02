Lauri Luik: Läänemaa ja Saarte valimisringkond võib haldusreformi tõttu riigikogu valimistel kaotada ühe mandaadi

Lauri Luik (Foto: Postimees/Scanpix)

Läänemaa ja Saarte valimisringkond võib haldusreformi tulemusel riigikogu valimistel kaotada ühe mandaadi, leiab Läänemaalt valitud riigikogu liige, refomierakondlane Lauri Luik. Riigihalduse minister Mihhail Korb on seda meelt, et koalitsioonil oleks põhjust sellega tegeleda.

Lääne maakonna piiride muutmise kohta päris riigihalduse ministrilt aru Vabaerakond. Vabaerakonna esimees Andres Herkel ütles, et kuna Lihula, Hanila, Koonga ja Varbla omavalitsused taotlevad neist tekkiva uue haldusüksuse määramist Pärnumaa koosseisu, siis jääb mandri Eesti kõige väiksem maakond veel väiksemaks ja suurim ehk Pärnumaa muutub veel suuremaks. See on ajaloolise identiteedi mõttes ebaloogiline, lisas Herkel.

"Lihula ja Hanila valla territoorium on alati olnud Läänemaa osa, nüüd hakkavad need vallad liikuma Pärnumaale. Praegu Pärnumaale kuuluvad Varbla ja osa Koonga vallast on vastupidi olnud omal ajal Läänemaal," ütles Herkel.

Herkeli sõnul on selle üks tagajärgi, et muutuvad ka riigikogu valimisringkonnad. Läänemaalt riigikogusse valitud Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Lauri Luik kinnitas, et Läänemaa poliitikutel on tulevikus raske, sest valimisringkond number viis ehk Hiiu, Lääne- ja Saaremaa on poliitiku jaoks keeruline juba praegu, kuna saarlased ei taha hiidlastele hääli anda ja vastupidi, mandrimeestest rääkimata.

"Kui nüüd ca kolm ja pooltuhat inimest lähevad Pärnumaa alla, Hanilast ja Lihulast ära, siis ma arvan, et on suhteliselt loogiline, et ka üks mandaat jääb vähemaks meie ringkonnas. Siiamaani oli siis teatavasti kuus mandaati," rääkis Luik.

Lauri Luik lisas, et mandaatide vähenemine sõltub ka sellest, kas valitsusel on plaan muuta valimisringkondi.

"Siin on kunagi juttu olnud, et võib olla Raplamaaga kokku panna. Kunagi räägiti lihtsalt sellest, et Raplamaaga võiks olla mingisugune plaan, sest Harju- ja Raplamaa ise on ringkonnana väga suur võrreldes näiteks Saare, Lääne ja Hiiumaaga," rääkis Luik.

Riigihalduse minister Mihhail Korb (KE) näeb võimalikus läänlaste esindatuse vähenemises samuti probleemi, kuid lisab, et see jääb tema pädevusest välja.

"Mina arvan, et just selle väikse esinduse tõttu seda küsimust kindlasti tuleb päevakorda võtta ja laua peale panna. Sest tõesti ei tohi jätta nii, et esindatus maakonna puhul jääb nii väikseks, aga see on ikka jällegi suure kolme partneri ühine otsus.

Küsimusele, kes selle laua peale peaks panema, vastas Korb, et kasvõi riigihalduse minister.

Seejärel küsis reporter, kas Korb kavatseb seda teha. "Ma arvan, et see on õige küsimus tõstatamiseks," vastas Korb.