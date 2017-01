Reformierakonna uus peasekretär ei asu ametisse

(Foto: Rene Suurkaev / ERR)

Kolmapäevast tööd alustama pidanud Reformierakonna uus peasekretär Rait Pihelgas andis erakonna juhatusele täna teada, et ei saa 1. veebruarist peasekretäri kohuseid täitma asuda.

Rait Pihelgas ütles kohtumisel Hanno Pevkuriga, et seoses ootamatute perekondlike põhjustega ei saa ta asuda Reformierakonna peasekretäri ametisse.

"Mul on kohutavalt kahju öelda täna ei väljakutsele, millest nii palju ootasin. Elu mängib aga vahest mängu, milles ise osaline ei ole ja tänases olukorras ei soovi ma panna uut erakonna esimeest ning erakonda seisu, kus ma 100% peasekretäri tööle pühenduda ei saa," ütles Rait Pihelgas.

Pihelgase sõnul soovib ta nii erakonnakaaslastelt kui avalikkuselt mõistmist. "Olukord on minu jaoks väga raske. Palun vabandust eelkõige Hanno ees, aga ka juhatuse ees, kes mind reedel toetas. Ma soovin võtta aja, et olla praegu toeks oma lähedastele ja kui aeg küps, panustada Reformierakonna edusse kohalikel valimistel," märkis Pihelgas.

"Äärmiselt ootamatud probleemid kahe minu väga lähedase inimesega. On väga kahetsusväärne, et sellised asjad inimestega juhtuvad, aga kahjuks minu perega see juhtus ja see kõik nõuab mnu täit tähelepanu hetkel," ütles Pihelgas täiendavas kommentaaris ERR-i raadiouudistele.

Pihelgas lisas, et pikemas perspektiivis plaanib ta jätkata tööd Ambla vallavanemana, ent praegu on ta fookus sellel, et ta perega saaks kõik korda.

Reformierakonna esimees Hanno Pevkur ütles, et mõistab Pihelgase otsust. "Kuigi see on minu jaoks väga ebameeldiv, mõistan Raidi soovi keskenduda lähedastele. Meist keegi ei ole ootamatusteks valmis," kommenteeris Pevkur.

Pevkur loodab uue peasekretäri leida ühe päevaga

Reformierakonna esimees Hanno Pevkur avaldas lootust, et leiab kiiresti peasekretäri ametist loobunud Rait Pihelgase asemele uue inimese.

"Olen juba alustanud kandidaatide otsimist ja esimesel võimalusel juhatus ka arutab seda," ütles Pevkur esmaspäeval BNS-ile.

Pevkur kinnitas, et sellest kuupäevast lõpeb senise peasekretäri Reimo Nebokati tööleping ja keegi peakontori töötaja hakkab täitma peasekretäri kohuseid.

"Ma ei hakka ennustama, kui kaua uue peasekretäri leidmine aega võtab," sõnas Pevkur. "Hea oleks, kui see küsimus saaks ühe päevaga lahendatud, aga ma pean olema kindel, et see inimene sobib peasekretäriks."

Pevkur ütles ERR-i raadiouudistele, et alates 1. veebruarist tuleb panna ametisse peasekretäri kohusetäitja, kes täidab kuni juhatuse kogunemiseni ülesandeid. Ta lisas, et järgmine Reformierakonna juhatuse koosolek toimub järgmise nädala reedel.