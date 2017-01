5 uudist, mida teada täna hommikul

Eestit külastab Ukraina president Petro Poršenko

Täna viibib Eestis ametlikul visiidil Ukraina president Petro Porošenko. Kohtumistel arutatakse Ukraina ja Eesti suhteid, olukorda Ida-Ukrainas, lõimumist Euroopa Liiduga ning Eesti Euroopa Liidu eesistumist, ilmselt just viimase tõttu Ukriana riigipea Tallinna tuligi, kinnitas endine diplomaat Kiievi saatkonnas Kuido Merits.

Riigikogus tutvustatakse Balti riikide Rail Balticu kokkulepet

Riigikogu majanduskomisjonis tutvustatakse Eesti, Läti ja Leedu vahelist kokkulepet Rail Balticu raudteeühenduse arendamiseks. Komisjon arutab ka petitsiooni, milles nõutakse praegu tehtud plaanide peatamist. Kolme riigi lepe on kavas allkirjastada 31. jaanuaril Balti koostöö raames toimuval Balti riikide peaministrite kohtumisel.

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson on saatnud valitsuse korralduse eelnõu ministritele ja riigikontrolörile kooskõlastamiseks. Selles lepitakse kokku Rail Balticu ehitamise eeltingimustes ning nende täitjas. Aga ka ühisettevõtte rollis Rail Balticu rajamises kuni täieliku kasutusvalmiduse saavutamiseni. Kokkulepe reguleerib ehitatava taristu ning maa omandiküsimusi ning ehitamise rahastamise tingimusi.

Samsung: telefonid süttisid, sest aku oli vigaselt ehitatud

Elektroonikahiid Samsung on avaldanud Galaxy Note 7 sagedaste süttimiste põhjused. Firma korraldatud juurdlus näitab, et telefonid läksid põlema vigaste akude pärast.

Telefonis kasutati küll kahte akumudelit, kuid mõlemad olid valesti disainitud ja toodetud. Ülejäänud telefonil mingeid vigu ega puudusi ei avastatud. Sagedaste süttimisjuhtumite tõttu katkestas Samsung Galaxy Note 7 tootmise mullu oktoobris. Telefon oli turule toodud kõigest paar kuud varem.

Möödunud nädala viimane spordiuudis: Eesti epeenaiskond kaotas MK-etapi finaalis hiinlannadele vaid ühe torkega

Ühe minuti loeng: kas lapse kooli peaks valima perekond?

Kas lapse kooli peaks valima perekond või tuleks määrata koolikoht keskselt? Uuringud on näidanud, et see, kuidas algkoolikohti jagatakse, mõjutab oluliselt laste haridustulemusi – laiemalt vaadates on see lausa haridusliku õigluse võtmeline küsimus, leiab Tallinna ülikooli ühiskonnateaduste instituudi avaliku poliitika lektor Triin Lauri.

Pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma ja lörtsi, õhtul kohati ka lund. Hommikupoolikul on uduvine ja udu. Puhub edela- ja läänetuul 5-12, rannikul ja saartel puhanguti 15-17 m/s, õhtul pöördub rannikul loodesse. Õhutemperatuur on 0..+4°C.

Allikas: Ilmateenistus