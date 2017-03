Petturid saadavad maksuameti nimel õngitsuskirju

Petukirjale ei tohiks vastata ega selles sisalduvaid linke avada. (Foto: Postimees/Scanpix)

Näiliselt maksu- ja tolliameti poolt läkitatavad kirjad on vigases eesti keeles ja neis palutakse enammakstud tulumaksu tagasisaamiseks sisestada õngitsuslehele enda kohta täpsustavat infot.

Petukiri tuleb maksu- ja tolliametiametiga (MTA) mitteseotud aadressilt.

Inimeselt küsitakse tema nime, isikukoodi, aadressi, telefoninumbrit ja krediitkaardiandmeid.

Petukirja tunneb ära selle järgi, et saatja ei kirjuta MTA aadressilt; küsitakse infot, mis MTA-l on juba olemas; küsitakse krediitkaardiandmeid, mis pole tulumaksu tagastamisega kuidagi seotud. Lisaks on oluline teada, et MTA selliseid teavitusi ei saadagi.

RIA soovitab petukirja saajatel edastada kiri aadressil cert@cert.ee ning see seejärel kustutada. Mitte mingil juhul ei tohi kirjale vastata ega selles sisalduvaid linke avada, sest see võib kasutaja arvuti pahavaraga nakatada. Ka juhul, kui seda on kogemata kombel siiski tehtud, tuleks saata kiri aadressil cert@cert.ee.