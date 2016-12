Jüri Ratas lubab maavalitsused kaotada

(Foto: Siim Lõvi /ERR)

Peaminister Jüri Ratas teatas, et valitsus on võtnud suunaks maavalitsuste kaotamise, kuna haldusreformi läbiviimise järel puudub nende järele vajadus.

"Võin siinkohal kinnitada, et meie ühine otsus on maavalitsustest loobuda ning viime nende ülesanded kohalike omavalitsuste endi ja nende ühisasutuste pädevusse," kirjutas Ratas Saaremaa ajalehes Meie Maa ilmunud arvamusloos.

Maavalitsuste riikliku järelevalve funktsioonid antakse Ratase sõnul üle riigiametitele. "See ei tähenda mingil juhul otsustusõiguse koondamist Tallinnasse, sest kandev roll jääb just kohaliku tasandi kanda. Ühtlasi oleme otsustanud ka osa riigiasutuste viimise maakondadesse,"

"Valitsuse eesmärk on välja töötada jätkusuutlik omavalitsusmudel, kus riigi ja omavalitsuste õiguste ning kohustuste osas on sõlmitud selged kokkulepped. Me tahame suurendada kohalike omavalitsuste otsustusõigust ja võimekust pakkuda kvaliteetseid teenuseid kõikjal Eestis. Inimestel on õigus saada avalikke teenuseid sarnasel tasemel hoolimata elukohast, mistõttu vajavad ülevaatamist eelarvetulu jaotamise põhimõtted, et vahed erinevate linnade ja valdade võimalustes ei oleks liialt suured," kirjutas Ratas oma arvamusloos.

Valitsusele on Ratase kinnitusel oluline, et koostöös uute linnade ja valdadega suudetaks välja töötada uus, jätkusuutlik omavalitsusmudel. "Me vajame selget kokkulepet, kuidas jagunevad Eesti elu kujundamisel riigi ja omavalitsuste õigused ja kohustused, mille jaoks on vaja põhjalikult muuta seadusandlikku baasi. Omavalitsuste finantsautonoomia täiendavaks suurendamiseks on mõistlik üle vaadata kohalike maksude kogumise võimalused."

Ta lisas, et see pole veel kaugeltki kõik. "Valitsusel on kavas koguda täiendavaid ettepanekuid, millised ülesanded võiks ja peaks kohalikule tasandile üle andma ning mida linnad ja vallad ise kõige enam ootavad ja vajavad, et oma elu paremini korraldada ja inimeste heaolu parandada."