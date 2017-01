Arstide hinnangul on lapsevanema voodipäeva eest makstava hinna vähendamine diskrimineeriv

Selle aasta alguses hakkas kehtima haigekassa uus hinnakiri, mille kohaselt vähendatakse lastehaiglas lapsega koos viibiva lapsevanema voodipäeva eest makstavat hinda. Lastearstide sõnul on tegu diskrimineeriva lähenemisega, mis ei ole vastuvõetav.

Kui veel möödunud aastal oli haiglas viibiva lapse vanema voodipäeva kulude sekka arvestatud ka vanema nõustamine, siis nüüd maksab haigekassa vaid vanema majutuse ja toitlustamise eest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Haigekassa põhjendab muutust süsteemi läbipaistvamaks muutmisega. Hooldaja voodipäeva hinnast on maha arvatud nõustamisteenus, mida haiglas viibiva lapse hooldaja alati ei vajagi.

"Me mõistame, et kindlasti on nii lapse kui ka lapse hooldaja nõustamine äärmiselt oluline raviprotsessis, aga samas saab seda ka teha korraga nii lapsele kui ka täiskasvanule. Ja tegelikkuses saab ka lapsevanem, kes on ka ravimeeskonna liige, aidata haigla personali, nii et nende ressursivajadus isegi natukene väheneb," selgitas haigekassa eriarstiabi paketi arenduse talituse juht Tiina Sats.

Satsi sõnul on muutus seotud suurema voodipäevade nüüdisajastamise protsessiga ja ravi kvaliteeti see ei mõjuta.

Lastearstid sellega ei nõustu. "Ükskõik, kas laps on ägedalt haige või krooniliselt haige, ema vajab pidevalt nõustamist, kuidas rohtu anda, kuidas kas või temperatuuri mõõta. Need on protseduurid, mida meditsiinipersonal iga päev mitu korda päevas teeb, rääkimata sellest, kui meil on tegemist kroonilise haigega ja ema peab oskama neid asju kodus teha," rääkis lastearstide seltsi president Ülle Einberg.

Nõustamise eest makstav summa peaks uue hinnakirja järgi kajastuma lapse voodipäeva hinnas, kuid ka nende hind ei ole tegelikkuses tõusnud.

"Ma saan aru, et raha on vähe, aga kui me samal ajal näeme, et täiskasvanu voodipäevade hind on näiteks kutsehaiguste alal tõusnud 33 protsenti ja sisehaigustes 20 protsenti, siis tõesti jääb mulle mulje, et lapsed ei ole Eesti riigi prioriteet. Vähemalt aastal 2017," arutles Tartu ülikooli kliinikumi lastekliiniku juhataja Vallo Tillmann.

Lastearstid kinnitavad, et ühtegi vanemat siiski omapäi ei jäeta. Nõu ja abi tagatakse kõigile, kuid pikas perspektiivis ei ole selline lahendus jätkusuutlik.