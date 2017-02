Pevkur esitab Reformierakonna peasekretäriks Tõnis Kõivu

Tõnis Kõiv (Foto: Reformierakond)

Reformierakonna esimees Hanno Pevkur teeb homme kogunevale erakonna juhatusele ettepaneku nimetada uueks peasekretäriks Tõnis Kõiv. Veel päeval öeldi Reformierakonnast, et peasekretäri kandidaati leitud ei ole.

"Olen kaalunud ja konsulteerinud juhatuse liikmetega erinevaid inimesi peasekretäri kohale ning jõudnud veendumusele, et sobivaim kandidaat seda tööd tegema on Tõnis Kõiv," ütles Pevkur.

"Tõnis põhjalikku tutvustust meie kellegi jaoks ei vaja. Omades pikaajalist kogemust nii kohalikul kui riigi tasandil, suudame temaga koos teha väga hea tulemuse nii sügisel kohalikel valimistel kui võita kahe aasta pärast Riigikogu valimised," lausus Refomierakonna esimees.

"Usun, et juhatus kinnitab homme Tõnise ametisse üksmeelselt ja erakond saab tugeva peasekretäri," lisas Pevkur.

Veel neljapäeva esimeses pooles öeldi Reformierakonnast ERR-i uudisteportaalile, et peasekretäri kandidaati veel leitud ei ole.

Eelmisel nädalal tööd alustama pidanud Reformierakonna uueks peasekretäriks nimetatud Rait Pihelgas andis erakonna juhatusele teada, et ei saa 1. veebruarist peasekretäri kohuseid täitma asuda.

Pihelgas ütles erakonna esimehele Hanno Pevkurile, et peab ametist loobuma seoses ootamatute perekondlike põhjustega.

Pevkur avaldas seepeale lootust, et leiab Pihelgase asemele kiiresti uue inimese.

"Ma ei hakka ennustama, kui kaua uue peasekretäri leidmine aega võtab," sõnas Pevkur eelmisel nädalal. "Hea oleks, kui see küsimus saaks ühe päevaga lahendatud, aga ma pean olema kindel, et see inimene sobib peasekretäriks," ütles ta.

Pevkur ütles ERR-i raadiouudistele, et alates 1. veebruarist tuleb panna ametisse peasekretäri kohusetäitja, kes täidab kuni juhatuse kogunemiseni ülesandeid. Üle nädala toimuv Reformierakonna juhatuse koosolek toimub reedel.