Eksperdid ootavad valitsuselt maksudebati jätkumist

Reedel täitub valitsusel sada ametis oldud päeva ning ekspertide hinnangul on seni enim tegeletud maksuteemadega, mille mõju alles selgub. Järgmistel kuudel oodatakse aga laialdasemat maksudebati jätkumist ning teistes valdkondades otsuste ärategemist. Opositsiooni hinnangul on valitsus esimeste kuude jooksul tegutsenud sihitult.

Valitsuse ametisse astumisel seatud eesmärgid on jaotunud nelja suurema teema alla. Need puudutavad rahvaarvu suurendamist, ühiskondliku heaolu ja sidususe parandamist, majandusseisaku murdmist ning Eesti julgeoleku hoidmist ja tugevdamist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Need on pikema vinnaga asjad. Mulle tundub, et kui võtta oluline kaitseteema, siis on väga raske hinnata, mis sellega on võimalik teha, mida varasemad valitsused ei ole teinud ja mida on võimalik saja päevaga teha. Samamoodi ka majandusliku toimetuleku asju," arutles Praxise juhatuse esimees Tarmo Jüristo.

Kuigi Jüristo sõnul on peaministrierakonna puhul märgata, et valitsuses ei ole oldud kümme aastat, on esimeste kuude puhul olnud positiivne, et jätkatud on oluliste sotsiaalvaldkonna reformidega ning edasi on mindud ka halduseformiga.

Maksumuudatused tehti aga tema sõnul rapsides.

"Valitsuse poolt lubati fundamentaalset maksudebatti, mis natuke selle kätte ära suri, et need muudatused kiiresti ära tehti. Sellest ei ole praegu enam väga palju kuulda olnud. Loodame, et see ikkagi tuleb päevakorda. Ja kui see tuleb päevakorda, siis loodame, et ei jää selliseid kinniseid sahtleid, mida ei puudutata," sõnas Jüristo.

Reformierakonda kuuluv Maris Lauri ütles, et valitsuse tegevus on olnud sihitu ja lubatud on asju, mida hiljem muudetakse.

"Tervishoiuvaldkonnas, sotsiaalküsimuste osas ei tule neid lahendusi, mida ei tulnud ka eelmise valitsuse ajal. Samad ministrid ei suuda endiselt asju kokku panna. See teeb murelikuks. Teine on ärikeskkond. Maksukeskkonnaga antakse negatiivseid sõnumeid. Oleks oodanud, et lõpuks tulevad bürokraatia vähendamise sammud, millest on nii palju räägitud," kommenteeris Lauri.

Tehnikaülikooli professor Rainer Kattel ütles, et tuntavaim suunamuutus uue valitsuse puhul on selle sotsiaalsem nägu. Valitsuse edasise tegevuse puhul ootab Kattel seda, mis saab valitsuse investeeringuprogrammist.

"Selleks on lubatud võtta isegi riigilaenu. Ma arvan, et see on suurem ja põhimõttelisem tegevus, et milleks seda raha kasutatakse, kuidas kasutatakse. See, ma arvan, on tuleva aasta põhimõttelisemaid kohti," ütles Kattel.