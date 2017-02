Presidendipaari vastuvõturõivad valmisid seto meistrite käsitööna

Presidendipaari vabariigi aastapäeva vastuvõtu rõivad valmisid kahe seto meistri käsitööna.

Kõige suurem väljakutse seto riiete tegemise juures on see, et materjale ei saa minna lihtsalt poodi ostma, vaid kõik paelad, pitsid tuleb käsitsi valmis teha, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Lõppkokkuvõtes on ikkagi nii, et käid tiiru poe juures ära ja siis tuled ikkagi jälle koju tagasi ja hakkad ise tegema või siis teeb Terje (Lillmaa - toim.)," rääkis presidendipaari rõivaste valmistaja, Seto Rõiva Koda eestvedaja Margit Mehilane.

Hinnatud seto käsitöömeister ja jutuvestja Terje Lillmaa tegigi, heegeldades ja punudes esipaari riiete tarvis pea 20 meetrit pitsi, paelu ja vöid.

"Kui tuleb tavaline inimene ja ütleb, et ma tahan, siis ta ütleb, mida ta tahab, aga siin oli praegu nii, et õmbleja ütles, et on vaja. Siis ma hakkasin midagi tegema, aga siis ma ei tea, kas too sobib või mitte. Kui saan midagi tehtud, siis proovime peale, kui ei sobi, teeme uuesti," selgitas Lillmaa.

Tema veimavakast pärineb ka presidendi pluusi ehk hamõ kangas, mis on sadakond aastat tagasi kangastelgedel tehtud, nagu ka pluusi varrukad ehk hamõ käüsse kirjä. Hamõ varrukaotsad tehti aga presidendi seisusele sobivalt tumedad.

"Vanasti oli ka niimoodi, et mida tumedam kangas, mustem triip või käise ots, seda jõukam talu," selgitas Mehilane.

Nii üle kivide ja kändude valmisid presidendi abikaasale autentsed ning presidendile endale stiliseeritud seto rõivad. Viimasel oli ka oma põhjus.

"Setodel on teatavasti hõbeehted tsaarirahadest, aga kuidas siis panna kõrvuti Eesti Vabariigi ametiraha tsaarirahadega," selgitas MTÜ Seto Käsitöö Kogo eestvedaja Ingrit Kala.

Kokkuvõtvalt ütlevad naised, et kuigi nende jaoks pole vahet, kas klient on talupoeg või president, sest kvaliteet on kõigile sama, oli sedapuhku pinge ikkagi suurem.

"Tahad või ei taha, aga vastutus on ikka nii suur, et käed paneb värisema ning öösel võtab une ära ja mõtled ning tahad ikka kõige paremat," ütles Lillmaa.

Rõivaste valmimisele aitasid kaasa ka Anu Nõlvak, Age Raudsepp ning Anu Leesment.

Vaata artiklile lisatud "Aktuaalse kaamera" videost, kuidas valmisid presidendipaari rõivad.