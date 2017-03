Tankler: rahvusvahelised suurtegijad on perspektiivis ERR-i konkurendid

Allar Tankler (Foto: ERR)

Tankler rääkis neljapäeval usutluses Raadio 2-le, et tema meelest on ERR teinud viimastel aastatel tublisid samme pöörates tähelepanu digtaalsetele väljunditele.

"Selles suunas tegevust on vaja oluliselt hoogustada arvestades seda, milline valikute ruum Eestis raadiokuulajatele ja televaatajatel kogu aeg avardub, sest erinevaid pakkujaid tuleb juurde," märkis ta.

Tankler tõdes, et inimesed tahavad muidugi eelkõige kuulata-vaadata kohalikku ja tarbida kohalikus keeles meediat, kuid on ka selge, et rahvusvahelised suured tegijad on perspektiivis ka ERR-i konkurendid.

"Seda teravnevat konkurentsisituatsiooni peab arvestama," kinnitas Tankler.

Tankler tõi näite, et ideaalis võiks internetis filme ja sarju vahendavas Netflixis olla ERR-i poolt toodetud hea sisu, mis on Netflixi Eesti klientidele kättesaadav.

"See on sedalaadi läbirääkimiste objekt, kus ERR ei peaks taotlema raha selle eest ja seda hoolimata sellest, et Netflix on tasuline teenus ja kasumit taotlev organisatsioon," leidis Tankler.

Tankleri sõnul peaks ERR-i kui avalik-õigusliku organisatsiooni missioon olema, et tema hea sisu ja saated, kõik see väärtus, mida ta ajakirjanduslikult loob, jõuaks võimalikult paljude Eesti inimesteni.

"Kui üks viis, kuidas Eesti inimene tulevikus saab seda tarbida, on läbi Netflixi, siis minugi poolest," arvas ta.

ERR-i juhatuse esimeheks kandideerivad Postimehe endine peadirektor Erik Roose, Eesti Ekspressi endine peatoimetaja Allar Tankler ja Postimehe endine juht Mart Luik.

Uus juhatuse esimees selgub tõenäoliselt 15. märtsil.