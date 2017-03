Uudistepäeva kokkuvõte 9. märtsil

9. märtsi uudistepäev kokkuvõtlikus ülevaates (Foto: ERR)

Soome lennufirma Finnair jätab seoses reedel toimuva streigiga ära rohkem kui sada lendu. Tegu on umbes kolmandikuga Finnairi reedeks kavandatud lendudest.

Ametiühingu (IAU) streik mõjutab lennuliiklust olulisel määral ning kella 15-19 ajal pole saadaval kriitilise tähtsusega maapõhiseid teenuseid, vahendas Yle. "Tühistamised paiskavad sassi tuhandete meie klientide reisiplaanid. Me vabandame väga oma klientide ees seoses neid tabanud mure ja vaevaga ning teema oma parima, et leida neile selles ebameeldivas olukorras uued marsruudid," märkis Schildt Finnairi pressiteates.

Gustav Adolfi gümnaasiumi renoveeritavas võimlahoones Suur-Kloostri tänaval toimus neljapäeval pressikonverents, kus on teemadeks kooli laienemine ja võimla kapitaalremont.

Pressikonverentsil andsid plaanidest aru Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart, Tallinna haridusameti juhataja Andres Pajula, gümnaasiumi direktor Hendrik Agur ja põhikooliosa õppejuht Tiivi Pikhof.

Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart ütles, et GAG oma sisuga kasvamas üle oma vormi.

Maag Grupp ostis Nordea ja DNB pangalt aktsiaseltsi Tere ja sellega seotud äriühingute laenunõuded ning sai ettevõtte suurimaks võlausaldajaks. Maagi nõukogu esimees Roland Lepp ütles, et nõuete müügi tulemusena ei omandanud Maag veel kontrolli Tere üle, kuid plaanib pidada läbirääkimisi Tere omandamiseks ja esitada koondumisteate koondumisloa saamiseks.

"Eeldatavasti esitame koondumisloa taotluse konkurentsiametile lähipäevil. Pärast seda on ooteaeg maksimaalselt neli kuud. Ja kui vastus on positiivne, asume Teret ostma," rääkis Lepp intervjuus ERR-i raadiouudistele.

Tartu ülikooli aulas kohtusid rektoriks kandideerivad professorid Volli Kalm ja Margit Sutrop, et avalikul väitluskoosolekul debateerida ja vastata küsimustele.

Volli Kalm tõi oma avasõnavõtus välja, et on vaja kokku leppida, kuhu soovib Tartu ülikool jõuda rahvusvahelistumises. Kui võtta eeskuju Eestile sarnanevatest väikeste keelega riikide ülikoolidest, siis seal on see “piir” umbes veerandi juures. Seda tõi Volli Kalm välja ka oma valimisplatvormis – TÜ välistudengite, õppejõudude ja võõrkeelsete õppekavade osakaal peaks olema 20–25 protsenti.

Margit Sutrop selgitas, et teda innustas kandideerima mullu detsembris Postimehes avaldatud artikkel, kus üliõpilased soovisid ülikoolile suuremat avatust ja uuendust. Ülikooli arengut pärssivad probleemid on aastaid kuhjunud ning mõni neist vajab uuesti arutamisele võtmist, tõi Sutrop välja.

Stockholmis tulistati kolmapäeva õhtul surnuks kaks meest. Tegu on käesoleva nädala teise topeltmõrvaga Rootsi pealinnas. Rootsi politsei pole hetkel veel ühtegi kahtlustatavat kinni pidanud, vahendas ajaleht Helsingin Sanomat.

Ringhäälingu SVT andmetel leiti kaks raskelt haavatud noormeest Kista linnaosas asuva kooli lähistelt kella 22 paiku. Tõenäoliselt leidis ka tulistamine aset samas kohas.

Uued riiklikud toitumis- ja liikumissoovitused muudavad soovitatavad valkude, rasvade ja süsivesikute tarbimisvahemikud laiemaks ning mõnede vitamiinide-mineraalainete soovitused suuremaks.

Toidusoovitustes on aga näiteks suurendatud soovituslikke puu- ja köögiviljade tarbimise koguseid, mida süüakse liialt vähe ka seni kehtinud soovituste järgi.

Ettepanek, et munitsipaalpolitseile võidakse anda õigus kasutada käeraudu on tekitanud nii palju kära, nagu oleks Tallinna linn liitumas vähemasti tuumariikide perega, kirjutab Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf (KE).

Tallinna volikogu hakkab täna arutama järjekordse programmi „Positiivne Tallinn” koostamist. Pärit on see möödunud kohalikest valimistest. Keskerakond ise toona valimisprogrammi Tallinnas ei teinud, vaid ametnikud koostasid taolist nime kandnud programmi. Seda kritiseeriti ajakirjanduses palju – et üks erakond kasutab linna asutusi oma valimiskampaaniaks. Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas on tunnistanud, et seekord planeeritakse teha samamoodi, kirjutab ERRi raadiouudiste juht Indrek Kiisler kommentaaris.

Jaanuaris Tartu ülikooli etnoloogia osakonnas kaitstud magistritöö näitab, kuidas telefonist on saanud meie lahutamatu kaaslane, üksilduse peletaja ja parim sõber. Inimesed tunnevad mobiiltelefonide vastu sarnast kiindumust nagu teiste inimeste vastu.

Magistritöö "Mobiiltelefoni kasutamine Nepaalis: inimkeskne lähenemine tehnoloogiale" autor Merilin Piipuu sõnul oli tema eesmärgiks uurida, kuidas inimesed kasutavad ja mõtestavad tehnoloogiat.

5,31 kilomeetrise katse läbis kõige kiiremini belglane Thierry Neuville (Hyundai), kes sai kirja aja 3.45,8. Talle järgnesid Tänaku meeskonnakaaslane Sebastien Ogier (+1,7) ja Citröenil sõitev Kris Meeke (+2,2). Tänak sai ajaks 3.50,3 ehk kaotust kiireimale kogunes 4,5 sekundit.

Tänak sõnas pärast testikatset, et auto tundus olevat enam-vähem töökorras. "Eks näis, mis linnakatse tuleb. Hommikul lendame kohale ja siis näeme olusid. Võiks olla lahe atmosfäär ja palju inimesi. Võiks olla lahe algus rallile," lisas ta.

Mängud toimuvad 14.-25. märts Grazis, Ramsaus ja Sladmingis. Mängudele oodatakse ligi 3000 sportlast 107 riigist. Eestist osaleb 16 sportlast ning osaletakse murdmaasuusatamises ja saalihokis.

14. märtsil kuulutatakse välja kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastaauhindade võitjad. ERRi kultuuriportaal koostöös Eesti Kirjanike Liiduga tutvustab selle eel nominente. Artikliauhinna kategoorias konkureerib Aare Pilv artikliga "Kokkuastumine. Märkmeid ühe luuletuse 90. trükisünnipäeva puhul" (Looming 2016, nr 2).

Black Sabbath sai alguse 1968. aastal, kuigi laulja Ozzy Osbourne, kitarrist Tony Iommi, bassist Geezer Butler ja trummar Bill Ward jõudsid debüütalbumini alles 1970. aastal, vahendas Consequence of Sound. Ansambli koosseis on aastate jooksul korduvalt muutunud, vokalistidena on kaasa löönud näiteks Ronnie James Dio ja Ian Gillan. Bändil on ka varem olnud lühiajaline paus, 2006. aastal teatasid nad bändi lahkuminekust, kuid 2011. aastal tuli algkoosseis uuesti kokku.

Tallinna loomaaia direktor Tiit Maran selgitas, et novembris sündinud jääkarule tehti nimepakkumisi 3821 korda, erinevaid nimesid pakuti 1629. "Inimeste aktiivsus väikesele karupoisile nime otsimiseks on olnud päris fantastiline," kiitis Maran ETV saates "Terevisioon". Kõige rohkem pakuti jääkarupoisile nimeks Fredi, Norman, Norbet ja Frank.

Eesti Muusikaettevõtluse Auhinnad 2017 nominendid on välja valinud üle 30 liikmeline žürii, mis koosneb muusika erinevates valdkondades Eestis aktiivselt tegutsevatest isikutest.

Kõigi kategooriate puhul hinnati tegevust ja panust 2016. aasta raames. Kandidaate oli võimalik esitada lisaks žürii liikmetele ka paljudel teistel muusikavaldkonnas tegutsevatel isikutel. Hääletus toimus kahes voorus.

Enamasti pilves ilm. Mitmel pool sajab vihma, lörtsi ja lund. Hommikul ja õhtul on kohati udu ja jäidet. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Õhutemperatuur on 0..+5°C.

Allikas: Ilmateenistus