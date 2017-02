Tallinna kiirabi on kokkuhoiurežiimil

Foto on illustratiivne. (Foto: Siim Lõvi /ERR)

Tallinna kiirabi peaarst Raul Adlas teavitas alluvaid rangest kokkuhoiurežiimist, mis tekitas osades kiirabitöötajates pahameelt. Adlas ja tervishoiu eest vastutav abilinnapea Merike Martinson kinnitavad, et patsientidele muudatused mingisuguseid riske ei kaasa ei too.

Adlas saatis möödunud nädalal kiirabitöötajate üldmeiliaadressile kirja, kus seisab: "Tuginedes läbiviidud apteegi auditile ja põhjusel, et viirushaiguste tõttu on väljakutsete arv ja sellega seotud ravimite-tarvikute kulu oluliselt ületanud selleks eraldatud vahendeid, rakendame ajutiselt meetmeid kulude kokkuhoiuks."

Ta lisas, et kui Tallinna kiirabi majanduslik olukord paraneb või avanevad muud võimalused, proovitakse ravimite valikut taas suurendada.

"Vajadusel soovitada kaasata väljakutsetele arstibrigaade, kelle ravimiarsenal on suurem," teatas Adlas.

Adlas tugines korralduses erakorralise meditsiini osakonna ettepanekule, kus mitmed seni igapäevakasutuses olevad ravimid soovitati asendada odavamatega.

ERR-i poole pöördunud kiirabitöötajad ütlesid, et olukord on väga pingeline ja kiirabitöötajate töö häiritud. Avalikult oma nime all nad sõna võtta ei soovinud.

Adlas ütles ERR-ile olukorda kommenteerides, et tegemist on tavapärase korraldusega ning patsientidel pole mingit põhjust muretsemiseks, sest kokkuhoid ei ohusta vähimalgi määral väljakutsetele reageerimist ega ravikvaliteeti. Ta ütles, et selliseid kasutusele võetud meetmed on täiesti tavapärased.

Abilinnapea Merike Martinson ütles ERR-ile, et on Tallinna kiirabis toimuvaga kursis ega näe samuti põhjust muretsemiseks ravikvaliteedi languse pärast.

"Olen olnud ka ise haiglajuht ja tean, et tuleb kokku hoida, kuid keegi ravimata küll ei jää. Tervishoid on alarahastatud ja tõepoolest tuleb kulusid koomale hoida kasvõi nii, et pole mitut paari kummikindaid kaasas," rääkis Martinson. "Lihtsalt igal osakonnal on omad limiidid ja midagi pole parata."