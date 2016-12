McCain: Balti riigid ei pea midagi kartma, suhted Washingtoniga jäävad tugevateks

Eestis visiidil viibiv USA senaator John McCain ütles Tallinnas toimunud pressikonverentsil, et Balti riigid ei pea seoses võimuvahetusega USA-s midagi kartma ning sidemed Washingtoni ja NATO liitlaste vahel jäävad endiselt tugevateks. Lisaks lubas ta koos oma kolleegidega viia Washingtoni tagasi sõnumi, et USA sõjaline kohalolek peab igal juhul jätkuma.

Eesti peaminister Jüri Ratas ütles pressikonverentsi sisse juhatades, et NATO on Eesti julgeoleku jaoks oluline. Samuti juhtis ta tähelepanu sellele, et Eesti on olnud üks vähestest NATO liikmesriikidest, kelle kaitsekulutused on alliansi poolt nõutud tasemel ehk kaks protsenti SKT-st.

Senaator McCain tänas Eestit kaitsekulutustele pühendumise eest. Lisaks tänas ta Eestit USA sõjaväelastele osaks saanud sooja vastuvõtu eest ning tuletas meelde ohvreid, mida Eesti kaitseväelased on toonud ühistel välismissioonidel. McCaini sõnul on Eesti üks USA kindlamaid liitlasi ning tegemist on riigiga, mis hoolimata Nõukogude okupatsiooniga kaasnenud kannatustest on kujunenud tõeliseks edulooks.

McCain tunnistas, et novembrikuised presidendivalimised andsid küll paljude jaoks üllatusliku tulemuse, kuid samas rõhutas ta, et on veendunud ja kindel, et suhted Eestiga püsivad muutmatutena. Senaator märkis, et USA küll kutsub üles teisi alliansi liikmesriike kaitsekulutusi nõutud tasemele tõstma, kuid Washington jätkab tugevat pühendumist NATO-le.

Vabariiklasest poliitik mainis ka küberturvalisust ning märkis, et Venemaa seotus USA-d tabanud küberrünnakutega on kindel ning sellel teemal on Ameerika Ühendriikides algatatud mitmeid uurimisi, sealhulgas ka Senatis. Kuigi küberrünnakute toimumise ja süüdlase asjus pole tema sõnul enam kahtlust, siis vajab veel selgitamist, kas Vene häkkerite tegevus mõjutas näiteks ka presidendivalimiste tulemust.

Eesti Päevalehe küsimusele, mis puudutas USA uue administratsiooni võimalikku lähenemist Venemaaga ja selahulgas ka Ukraina kriisi asjus kehtestatud sanktsioonidest loobumist, vastas McCain, et tema pole hetkel teadlik sellest, et uus administratsiooni eesmärgiks oleks Vene-vastastest sanktsioonidest loobumine.

Senaator selgitas, et niikaua kuni [Venemaa president Vladimir] Putin jätkab Krimmi okupeerimist, tegevust Ukraina idaosas ning muid ähvardusi naabrite aadressil, siis USA reaktsioon saab olema tugev hoolimata presidendi isikust. McCaini sõnul tuletas seejuures meelde kunagise vabariiklasest presidendi Ronald Reagani poliitikat, mille eesmärgiks oli saavutada rahu tugevuse abil (nn peace through strength) ning selle seisukoha üheks osaks on ka tugev NATO, mille liikmeks on ka Eesti.

Reutersi ajakirjanik küsis McCainilt, mida Eesti ja teised Balti riigid peaksid kartma seoses järgmise USA administratsiooni välispoliitikaga. Senaator vastas, et tema arvates ei peaks nad midagi kartma. Tugevad suhted said tema sõnul aluse Balti riikide NATO-sse astumisega ning McCaini arvates need suhted ei peaks ega ka hakka muutuma.

Lisaks mainis McCain, et üheks sõnumiks, mille ta koos kolleegidega tagasi Washingtoni viib, on see, et USA sõjaline kohalolek siinses regioonis peab olema püsiv - kuigi vormiliselt rotatsioonile põhinev - ja oluliseks osaks sellest kohalolekust on ka USA sõdurite ühised õppused Eesti kaitseväelastega.

BNS-i küsimusele vastates rõhutas McCain veel üle, et pühendumine partnerluse säilitamisele ja sõjalisele kohalolekule on parteideülene ehk see on sõnum nii vabariiklastele kui ka demokraatidele. Lõpetuseks tuletas McCain meelde, et 2001. aasta 11. septembril ei rünnatud Eestit, kuid sellest hoolimata oldi need Eesti ja teised liitlased, kes Ameerika Ühendriikidele sellel ajal appi tulid.

USA senaatorid külastavad oma ringreisi raames ka teisi NATO liitlasi

USA senaator, senati relvateenistuste komitee esimees John McCain on teisipäeval kahe senaatoriga Eestis visiidil.

McCain on visiidil koos senaatorite Lindsey Grahami ja Amy Klobuchariga. Nad kohtuvad lisaks peaminister Ratasele ka president Kersti Kaljulaidiga, kohtumistel arutatakse regionaalset julgeolekut ning NATO plaane Eestis.

Kaitseväe juhataja kindralleitnant Riho Terras annab visiidi ajal McCainile üle kaitseväe teeneteristi, tunnustamaks senaatori panust Eesti julgeoleku tagamisse. USA senaatorite delegatsioon külastab ka Lätit, Leedut, Ukrainat, Gruusiat ja Montenegrot.

Detsembri alguses USA-s Washingtonis visiidil viibinud riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson on ERR-ile öeldnud, et John McCain tahab tutvuda olukorraga kohapeal.

"Tema meelest on erakordselt oluline, et lisaks sellele, et USA relvajõudude üksused saavad olema suuremal arvul baseerumas Poolas, siis ei tähenda see, et nende positsioneerimine Eestis, Lätis ja Leedus vähemaks muutuks," märkis Mihkelson.