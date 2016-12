Otse kell 12: Jüri Ratase ja John McCaini pressikonverents

USA senaator, senati relvateenistuste komitee esimees John McCain on teisipäeval kahe senaatoriga Eestis visiidil. Kell 12 annavad peaminister Jüri Ratas ja McCaini ühise pressikonverentsi. Selle pikkus on 15 minutit ja see toimub inglise keeles.

McCain on visiidil koos senaatorite Lindsey Grahami ja Amy Klobuchariga. Nad kohtuvad lisaks Ratasele president Kersti Kaljulaidiga, kohtumistel arutatakse regionaalset julgeolekut ning NATO plaane Eestis.

Kaitseväe juhataja kindralleitnant Riho Terras annab visiidi ajal McCainile üle kaitseväe teeneteristi, tunnustamaks senaatori panust Eesti julgeoleku tagamisse. USA senaatorite delegatsioon külastab ka Lätit, Leedut, Ukrainat, Gruusiat ja Montenegrot.

Detsembri alguses USA-s Washingtonis visiidil viibinud riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson on ERR-ile öeldnud, et John McCain tahab tutvuda olukorraga kohapeal.

"Tema meelest on erakordselt oluline, et lisaks sellele, et USA relvajõudude üksused saavad olema suuremal arvul baseerumas Poolas, siis ei tähenda see, et nende positsioneerimine Eestis, Lätis ja Leedus vähemaks muutuks," märkis Mihkelson.

