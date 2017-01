Päästjad tuletavad kodukülastustega meelde tuleohutuse reegleid

Külmal ajal teevad tuletõrjujad kodukülastusi, et tuletada inimestele meelde tuleohutuse reegleid ja juhtida tähelepanu puudustele, mida esmapilgul on ehk keeruline märgata.

Põhiliselt käivad päästjad nõustamas ahiküttega kodudes, kuid neljapäeva õhtul käisid Lilleküla päästekomando päästjad ka Õismäe kortermajades, vahendas "Aktuaalne kaamera"

"Inimeste kodudes käies ja eriti külmaperioodil on meie eesmärk inimesi aidata - mitte kontrollida ja trahvida, vaid nõustada ja aidata. Kellelegi trahvi ei tehta. Oluline on see, et kui on tuleohtlikud elamised või elamistes probleemid, kus on tuleoht, siis me kindlasti aitame nendest üle saada, anname head nõu ja vajadusel paigutame suitsuanduri," selgitas Põhja päästekeskuse juht Priit Laos.

Päästjad uurivad, kas kodus on olemas tulekustuti ja kas seda kasutada osatakse. Eesimese asjana tuntakse aga huvi kohustusliku suitsuanduri vastu.

"Tegemist ei ole mingisuguse süvaülevaatuse või kütteseadmete või küttekollete ekspertiisiga, vaid pigem hea tahtega ja hea nõu andmisega. Eks me vaatame ka muid koduohutuse aspekte, olgu selleks ka elektriseadmed või elektrisüsteemide korrasolek," ütles Laos.

Ta lisas, et päästjad teevad kodunõustamist veel ka reedel ja laupäeval. Kui juhtub aga nii, et külmaperiood jätkub, siis jätkavad ka päästjad oma külaskäike.

Kodunõustamisel käivad päästjad vormiriietuses ning Laose sõnul on mõistlik kahtluse korral küsida päästjalt näha ka töötõendit.