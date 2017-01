5 uudist, mida teada täna hommikul

(Foto: ERR)

Eesti tööandjate keskliit tegi ettepaneku töötajate transpordilt erisoodustusmaksu kaotamiseks

Tööandjate keskliit pöördus nädala alguses rahandusministri poole sooviga tulumaksuseaduse täiendamiseks. Liidu ettepanek on kaotada tööandja korraldatud sõiduki kasutamiselt töö- ja koduvahelisteks sõitudeks erisoodustus, sõltumata ühistranspordi kättesaadavusest.



Eesti on valinud poliitika, mille kohaselt tööle käimiseks tehtavad kulutused üldjuhul maksukohustusi ei vähenda, kuid erandeid leidub. Tulumaksuseaduses ei loeta näiteks erisoodustuseks kulutusi töötajate transpordiks elu- ja töökoha vahel, kui ühistransporti kasutades ei ole võimalik teekonda läbida mõistliku aja- või rahakuluga, vahendas Jane Saluorg raadiouudistes.

Erisust kasutab täna Lõuna-Eesti suurim tööandja, Elvas asuv Enics Eesti, kus aastas kulub töötajate transpordi organiseerimiseks mitusada tuhat eurot. Põhjuseid, miks Elvasse töötajaid Valgamaalt tuleb tuua, on ettevõtte juhi Jaanus Aali sõnul mitu. Esiteks saab ühistranspordiga liigelda hästi ainult tõmbekeskuste, mitte valdade ja külade vahel. Teiseks on Aali sõnul konkurents kvalifitseeritud tööjõu pärast suur.

Kui Enics Eestil tuleks aga täna tasuda transpordi organiseerimise pealt erisoodustusmaksu oleksid võimalused töötajatel tööle jõudmiseks Aali sõnul kehvemad.

Kuid erinevalt Enics Eestist ei saa paljud ettevõtted erisoodustuse erandit kasutada ja seisavadki iga päev dilemmade ees - kas, kust ja kui suures ulatuses töötajatele transporti võimaldada? Olukorra lahendamiseks on Eesti Tööandjate Keskliit rahandusministeeriumile teinud ettepaneku, mis jääb ootama lisaks ministeeriumile ka riigikogu heakskiitu.

Peatselt selgub, millega Welcome to Estonia välja vahetatakse

EAS avab täna pärast ligi pool aastat kestnud ja 200 000 eurot maksma läinud tööd veebikeskkonna, mis selgitavad, kuidas hakkab Eesti oma riiki edaspidi laias maailmas tutvustama.

EAS-i moodustatud Disainimeeskond töötas välja kaks veebilehte: estonia.ee ja brand.estonia.ee. EAS-i teatel on estonia.ee värav, kus leidub nii üldine info Eesti kohta kui ka sõnumid neile, kes soovivad meid külastada, siia investeerida, Eestisse õppima või tööle tulla.

brand.estonia.ee sisaldab aga juhendeid Eesti tutvustamiseks maailmas - neid saavad kasutada kõik soovijad: ettevõtjad, organisatsioonid, avalik sektor ning laiem avalikkus. Eesti senine loosung "Welcome to Estonia" on otsustatud vanaduspensionile saata. EAS püüdis ka enne Disainimeeskonna kokkukutsumist Eestile uut brändi leida, kuid see katse ebaõnnestus.

Maavalitsused kaovad aasta pärast

Maavalitsuste tegevus lõpetatakse 1. jaanuarist 2018, otsustas eile valitsus oma kabinetiistungil. Maavalitsuste kohalikud ülesanded antakse üle omavalitsustele ning riiklikud ülesanded ministeeriumidele ja olemasolevatele ametitele.



Riigihalduse minister Mihhail Korb ütles, et praegune regionaalhalduse korraldus vajab muutmist. Maavalitsuste ülesannete hulk on jäänud liiga väikseks ning see väheneb veelgi, kui haldusreformi järgselt antakse suurematele ja tugevamatele omavalitsustele ülesandeid juurde. Maavalitsuste reformiga suurendakse kohaliku tasandi otsustusõigust, luuakse selgus riigiasutuste ülesannete jaotuses ning kaotakse dubleerimine ametkondade vahel.

Korb selgitas, et sealjuures säilivad maakonnad jätkuvalt riikliku haldamise üksustena. Ministeeriumide vastustusalasse jääb ennekõike erinevates valdkondades järelevalve korraldamine, maatoimingud, regionaalarengu programmide rakendamine ja riiklike planeeringute koostamine.

Pärnu lahe jääl saab paari kilomeetri kaugusel kala püüda

Pärnu lahel on jää praegu 15 sentimeetri paksune. Seda mõõdetakse iga päev mitmes kohas, kust kalastajad merele lähevad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nii paks jää kannab kalastajaid hästi. Kaldast minnakse paari-kolme kilomeetri kaugusele.

Piirivalvurid aga käivad igal hommikul, et endale jääolud selgeks teha.

"Tänane jääluure on meil tehtud. Alustasime Reiu rannast, käisime Valgerannas, Keskrannas. Praeguse hetkega on kõik kalamehed Reiu ranna all. Jää paksus on 10-15 sentimeetrit, kalamehed on umbes kahe kilomeetri peal," rääkis Pärnu politseijaoskonna vanempiirivalvur Ervin Hamburg.

Dirigent Erki Pehk ja muusik Toomas Kuter rändasid detsembris ringi paarikümnes Euroopa linnas ja kuulasid üle mitukümmend noort ooperilauljat, kelle seas võib olla kevadise PromFesti konkursi võitja.

ERRi kultuuriportaal palus Erki Pehkil dirigendiamet mõneks hetkeks päevas reporteri töö vastu vahetada. Selle tulemus on nüüd interaktiivsel kaardil näha. Head kaasaelamist!

