Reps nimetab Võru "põliskeskerakondlasi" segadusetekitajateks

Keskerakonna aseesimees Mailis Repsi sõnul on Võrus valimisliidu Põliskeskerakondlased loojate eesmärgiks tekitada segadust. Liidu eestvedaja on otsustatud juba varem erakonnast välja visata.

Reps ütles, et põliskeskerakondlaste puhul on tegemist aktsiooniga saada Keskerakonna nime väärkasutades tuntust. Valimisliite erakond ei toeta, vahendas Keskerakonna pressiesindaja.

Reps lisas, et valimisliidul pole erakonna ega põlisliikmetega mingit seost. Kui selles osalevadki Keskerakonna liikmed, on see tema sõnul kahetsusväärne ning vastuolus erakonna ühiste väärtuste ja eesmärkidega. "Erakonna juhatus on otsustanud minna üle Eesti välja oma nimekirjadega ning kindlasti soovime näha liikmeid nii kandideerija kui ka valijana erakonda toetamas," ütles Keskerakonna presidendikandidaadiks olnud Reps.

Aseesimehe sõnul ei usu ta valimisliidu jätkusuutlikusesse ning furoori tekitakse praegu isikliku kasu eesmärgil. "Presidendikampaania ajal nägin väga selgelt, et meil on üle Eesti suur toetus ja hulk tublisid inimesi, kes kodukoha elukäigu eest soovivad hoolt kanda," sõnas Reps. "Valimistel on just erakonna nimekirjadega välja minna õige ja valija suhtes aus."

Keskerakonna Võrumaa piirkonna juht, riigikogu liige Anneli Ott ütles, et inimestes tekitab põliskeskerakondlaste käitumine segadust ning mõistmatust. "Erakond on Võrumaal ja mujalgi ühtne, minnes välja vaid Keskerakonna nimekirjadega," teatas Ott Keskerakonna pressiteates.

Ta lisas, et piirkond on olnud alati kõigi erakonna liikmetega koostööks valmis ning vajadust alternatiivsete nimekirjade loomiseks pole. Kahjuks on mõned inimesed lihtsalt otsustanud külvata segadust. "Võrumaa piirkond oli juba enne eile õhtul toimunud põliskeskerakondlaste üritust vastu võtnud otsuse Jüri Pallo erakonnast välja arvata. Pallo käitumine on kahjuks juba ammu ületanud mõistlikkuse piirid ja tema käitumine meie erakonna liimete vastu on olnud ebaeetiline,“ tõdes Ott

Võrus kogunes neljapäeval paarkümmend keskerakondlast rahvakoosolekule, kus tutvustati uut valimisliitu Põliskeskerakondlased.

Kes ja kui palju inimesi on Edgar Savisaare toetuseks tehtud valimisliitu koondunud, neljapäeval välja ei öeldud. Koosoleku eesmärk oli saata sõnum ka teistele keskerakondlastest Savisaare toetajatele, moodustada kohalikeks valimisteks valimisliit. Koosolekul osales ka riigikogu keskfraktsiooni liige Heimar Lenk, kelle kinnitusel valimisliite moodustavaid keskerakondlasi erakonnast välja ei visata, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma ei ütleks, et erakond on lõhestunud, aga üks suur osa erakonna liikmetest on nagu jäetud kõrvale, just need inimesed, kes toetaks Edgar Savisaart, kui tuleks erakonna sisesed valimised, aga nendega eriti ei suhelda. Aga me tahaksime, et meie kauaegne juht oleks endiselt au sees ja see ühendaks praegu erakonna väga hästi ära, kui meie uued noored juhid kutsuksid Edgar Savisaare kampa ja lepiksid temaga ära," rääkis Lenk.

Valimisliidu looja Jüri Pallo usub, et liit aitab ehitada uut Keskerakonda. "On olemas selline suur võimalus, kus me saame avaldada oma meelsust ja selleks on meil demokraatlik tee, kohalikud omavalitsuste valimised ja selle teega ma usun, et me ehitame üles uue Eesti Keskerakonna," sõnas Pallo.