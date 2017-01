Võrus lõid keskerakondlased Savisaare toetuseks kohalikeks valimisteks oma valimisliidu

(Foto: Siim Lõvi /ERR)

Kes ja kui palju inimesi on Edgar Savisaare toetuseks tehtud valimisliitu koondunud, täna välja ei öeldud. Koosoleku eesmärk oli saata sõnum ka teistele keskerakondlastest Savisaare toetajatele, moodustada kohalikeks valimisteks valimisliit. Koosolekul osales ka riigikogulane Heimar Lenk, kelle kinnitusel valimisliite moodustavaid keskerakondlasi erakonnast välja ei visata, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma ei ütleks, et erakond on lõhestunud, aga üks suur osa erakonna liikmetest on nagu jäetud kõrvale, just need inimesed, kes toetaks Edgar Savisaart, kui tuleks erakonna sisesed valimised, aga nendega eriti ei suhelda. Aga me tahaksime, et meie kauaegne juht oleks endiselt au sees ja see ühendaks praegu erakonna väga hästi ära, kui meie uued noored juhid kutsuksid Edgar Savisaare kampa ja lepiksid temaga ära," rääkis Lenk.

Valimisliidu looja Jüri Pallo usub, et liit aitab ehitada uut Keskerakonda. "On olemas selline suur võimalus, kus me saame avaldada oma meelsust ja selleks on meil demokraatlik tee, kohalikud omavalitsuste valimised ja selle teega ma usun, et me ehitame üles uue Eesti Keskerakonna," sõnas Pallo.