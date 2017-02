Maksuamet võimaldab tutvuda eeltäidetud tuludeklaratsiooniga

E-maksuamet. (Foto: Postimees/Scanpix)

MTA teenindusosakonna juhtivspetsialisti Hannes Udde sõnul tasub eeltäidetavad andmed üle kontrollida, et esitamise ajaks oleks juba kõik korrektne.

„Kui tuludeklaratsiooni eelvaates mingid andmed puuduvad või need erinevad endale teadaolevatest, palume pöörduda väljamakse tegija või kulu saaja poole palvega puuduvad andmed maksuhaldurile elektrooniliselt esitada või esitatud andmed parandada,“ märkis Udde.

Sel aastal tuleb tähele panna, et enam ei ole võimalik maha arvata mootorratta ja –sõiduki (A- ja B-kategooria) juhilubade koolituskulusid ning täiskasvanute huvihariduse kulusid. Seetõttu sellist koolitusteenust pakkuvad ettevõtted seda infot inimese eeltäidetud deklaratsioonil enam ka ei esita.

Kui tööandjad, koolitusasutused või teised asutused ei saa andmeid elektrooniliselt esitada või neid parandada, peab tulu deklareerija andmed tuludeklaratsioonil ise parandama ning esitama ka kulu tegemist tõendavad dokumendid. Laenuintresside andmeid saab jätkuvalt oma eeltäidetud tuludeklaratsiooni jaoks edastada elektrooniliselt läbi internetipankade. Täiendavat infot intresside kohta saab klient oma pangast.

„Seoses madalapalgalistele tehtavate tagasimaksetega võib sel aastal tuludeklaratsiooni esitamine puudutada ka neid inimesi, kes varem tuludeklaratsiooni ei ole esitanud. Seetõttu on oluline, et ka need inimesed, kes möödunud aasta jooksul töötasid vähemalt kuus kuud täiskohaga ja said alla 7817 euro tulu, kontrolliksid, et nende eest tasutud tulumaksu andmed oleksid MTA-l olemas,“ rääkis Udde.

Tulude deklareerimine algab 15. veebruarist, andmete turvalisuse tagamiseks soovitame siseneda e-MTAsse ID-kaardi või mobiil-ID abil. Deklareerimist puudutavat infot ja abi saab MTA kodulehelt, ameti teenindusbüroodest või helistades maksu- ja tolliameti infotelefonidele.

Kolmapäeva hommikul oli ligipääs e-maksuametile kasutajate suure arvu tõttu piiratud.