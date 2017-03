Lasnamäe linnaosa valitsus kutsub ettevõtjaid üles parkimisprobleemi lahendama

Majad Lasnamäel. (Foto: Siim Lõvi /ERR)

Lasnamäe linnaosa valitsuse esindajad ja Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart kohtusid reedel linnaosas tegutsevate ettevõtjatega.

"Viimastel aastatel on Lasnamäe väga palju muutnud. Paljuski sai see teoks tänu erafirmade julgusele ehitada siia uued kaubanduskeskused, elamuprojektid ja toitlustuskohad. Usun, et oleme kõik huvitatud sellest, et Lasnamäe oleks kaasaegne ja elamissõbralik, et inimesed sooviksid jääda siia elama ja töötama," rääkis linnaosa vanem Maria Jufereva.

Oma tulevikuplaanidest rääkisid kohtumisel tootmisettevõtjad, kaubandus- ja toitlustuskohtade võtmeisikud ning kinnisvarafirmade ja spordiklubide esindajad.

Ühiselt jõuti arusaamale, et kuigi Lasnamäe on väga kõrge arengupotentsiaaliga linnaosa, on peamine probleem parkimiskohtade vähesus. Tihtipeale jäävad selle tõttu teostamata nii uute objektide kerkimine kui ka muud ettevõtjate laienemisplaanid.

Jufereva sõnul kaalub linnaosa valitsus mitmeid parkimisprobleemide lahendamise variante.

"Ka ettevõtjad on väga teretulnud ehitama siia uusi parkimismaju," lisas ta.

Parkimisprobleemide kõrval on eelkõige kinnisvaraettevõtjate peamiseks mureks liiga pikk detailplaneeringute ja ehituslubade menetlemise aeg. Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on Tallinna võimud probleemiga kursis ja tegelevad selle lahendamisega.

Teisteks suurimateks murekohtadeks nimetasid ettevõtjad kaootilist liiklust ning Betooni tänava seisukorda.