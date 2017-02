INTERAKTIIVNE KAART: Korbil küpseb plaan viia sadu riigiasutuste töökohti Tallinnast välja

(Foto: Siim Lõvi /ERR)

Sisekaitseakadeemia viimine Narva on juba nädalapäevad kirgi kütnud. Valitsusel on aga veel laiem kava, kuidas mitmeid riigiasutusi pealinnast välja kolida. Näiteks võiks Riigi Kinnisvara AS kolida Jõhvi, Tervise Arengu Instituut Haapsallu, sotsiaalkindlustusameti 150 töötajat Paidesse ja nii edasi.

Rahandusministeerium on koostanud esialgse kava riigiasutuste välja viimiseks Tallinnast. Alloleval interaktiivsel kaardil on märgitud linnad ja mitu töötajat sinna viiakse.

Osad asutused on kavas viia pealinnast välja täiskoosseisus, mõned aga osaliselt. Mõnede asutuste Tallinnast väljakolivate töötajate arv pole veel lõplikult selgunud.

Eelmise valitsuse korraldusel pidid kõik ministeeriumid tegema oma haldusalas ettepanekud vähemalt 50-100 töökoha pealinnast välja viimiseks.

Rahandusministeeriumi pressiesindaja Kristina Haavala ütles ERR-i uudisteportaalile, et avalikuks tulnud andmete puhul on tegemist esialgse kavaga, millele laekub praegu tagasidet.

"Küsisime hiljuti tagasisidet ministeeriumitelt, et millised on võimalused nende haldusalas töökohtade välja viimiseks Tallinnast," selgitas ta.

Haavala lisas, et lähiajal on plaanis teemat arutada ka valitsuskabinetis.

Ametite kommentaarid

Kui näiteks statistikaamet suhtub riigihladuse ministri plaani viia ameti töökohad Viljandisse suhteliselt kergelt, siis maanteeameti sõnul ei saa nad riskida pädevate töötjate kaotamisega, vahendavad ERR-i raadiouudised.

Riigihalduse minister Mihhail Korb on varem öelnud, et eelistatult kolib asutus tervikuna välja, aga kindlasti on juhtumeid, kus on võimalik viia välja ainult osa ametist. See tähendab, et osa funktsioone kindlasti dubleerivad teineteist ja see ei ole kõige parem lahendus.

Statistikaamet plaanib Tallinnast Viljandisse viia 50 inimest. Ameti peadirektori asetäitja Tuulikki Sillajõe sõnul on juba praegu üks kontor Viljandis ja teine Tartus ja neid kontoreid lihtsalt laiendatakse.

"Statistikaametil on juba täna kaks kontorit väljaspool Tallinna - üks Viljandis, teine Tartus. Selle ülesande 50 inimest maakondadesse viia me lahendamegi nii, et me laiendame neid kontoreid, mis meil juba olemas on," rääkis Sillajõe.

Sillajõe sõnul tööd väga palju ümber korraldama ei pea. "Statistikaametis on kindlasti erinevaid tööülesandeid, osade puhul see võib probleeme tekitada, osade puhul mitte. Eks me üritame välja viia ikka need ametikohad, mille puhul Tallinnas töötamine otseselt vajalik ei ole. Kindlasti muutub keerulisemaks see, et me ei vii Tallinnast välja mitte konkreetseid üksuseid, vaid igast osakonnast võib mõni inimene töötada aeg-ajalt Tartus, aeg-ajalt Viljandis. Kindlasti tekib sellest kommunikatsiooniraskusi, iga kord ei ole võimalik kõrvalkabinetti minna inimesega kokku leppima, vaid tuleb seda teha video teel näiteks," rääkis Sillajõe.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) peaks viima 150 inimest Rakverre. EASi juhatuse esimees Sille Talvet-Unt ütleb, et idee on liiga värske, et midagi öelda.

"Loomulikult me oleme avatud kõikidele mõtetele ja ka sellele, et osa töötajaid Tallinnast välja viia. Meil on juba praegu Tartus üle 40 inimesega harukontor. Aga kas, kuidas ja millistesse linnadesse jagunemine võiks toimuda, on kindlasti veel arutlemise teema. Me peame kindlasti ministeeriumiga maha istuma ja täpsemalt asjadest rääkima," kommenteeris Talvet-Unt.

Maanteeameti personaliosakonna juhataja Annika Kitsing ütles, et kuna maanteeamet pakub üleriigilist teenust, on 90 protsenti töötajatest niigi piirkondades. Maanteeametil on kokku 17 esindust. Amet ise on kavas kolida Pärnusse. Maanteeamet ei saa riskida piirkondlike ekspertide töövõime, kogemuse ja pädevuse kaotamisega, ütles Kitsing.